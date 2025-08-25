BASEBALL. SEMIFINALE, GARA2 BOLOGNA – SAN MARINO 3-0

Niente da fare in gara2 di semifinale per il San Marino Baseball. La Fortitudo Bologna vince 3-0 al Gianni Falchi e impatta la serie grazie ai due punti del secondo inning e a quello del sesto. Il lanciatore vincente è Bassani, perdente Palumbo. Da giovedì la serie si trasferirà allo stadio di Serravalle.



CRONACA. La partita si sblocca in un 2° inning in cui Bologna segna due punti. Martina è colpito al primo lancio della ripresa da parte di Palumbo, poi avanza in seconda sulla battuta di Gamberini. Borghi, al piatto, è il secondo out, ma Albert, dopo di lui, tocca un doppio a sinistra che porta a casa l’1-0. Il successivo singolo di Dobboletta vale il 2-0 e in un attimo la Fortitudo è scattata avanti nella partita.

La reazione dell’attacco fatica a concretizzarsi. Dopo aver messo un uomo in base al 1° (errore su Marlin) e al 2° (base a Pieternella), è al 4° che arriva la prima valida sammarinese del match. La mette a segno Angulo ed è un doppio, ma ci sono già due eliminati sul tabellone e Proctor, subito dopo, è il terzo out.

Il 6° inning è quello decisivo, perché San Marino attacca bene ma non trova punti. Il primo uomo della ripresa, Batista, la spara lunghissima a sinistra, ma viene eliminato con una presa al volo sul warning track. Un buon contatto senza esito positivo. Poi, però, l’attacco prosegue a girare bene e trova due singoli con Marlin ed Helder. Con due in base e un out, Angulo prova a bucare gli interni con una battuta secca in zona terza base, ma la difesa raccoglie la palla e la gira per un doppio gioco che chiude l’inning.

Nella parte bassa Bologna segna il punto della staffa. Con due out e le basi vuote, Gamberini è in base su ball, Borghi centra un singolo e Albert tocca la valida del 3-0. Entra Di Raffaele, che nel resto del match metterà a segno 6 strikeout e giocherà in maniera eccellente, impedendo alla Fortitudo di allungare ulteriormente.

L’attacco però non riesce a essere incisivo su Crepaldi e il punteggio di 3-0 rimane tale fino alla fine. Bologna impatta la serie.

FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 3-0

SAN MARINO: Batista ed (0/4), Marlin ss (1/4), Helder1b (1/4), Angulo 2b (1/4), Proctor r (0/3), Pieternella dh (0/2), Diaz es (0/3), Celli ec (1/3), Servidei 3b (0/3).

BOLOGNA: Marcano es (0/4), Pereira 3b (1/4), Agretti ed (1/3), Martina ss (1/3), Gamberini r (0/2), Borghi 1b(1/4), Albert dh (2/4), Dobboletta ec (2/3), Vaglio 2b (0/2).

SAN MARINO: 000 000 000 = 0 bv 4 e 0

BOLOGNA: 020 001 00X = 3 bv 8 e 1

LANCIATORI: Palumbo (L) rl 5.2, bvc 7, bb 2, so 4, pgl 3; Di Raffaele (r) rl 2.1, bvc 1, bb 1, so 6, pgl 0; Bassani (W) rl 6, bvc 4, bb 1, so 6, pgl 0; Crepaldi (S) rl 3, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: doppi di Angulo e Albert.