Basilea, Gabry Ponte porta San Marino all’Eurovision 2025: questa sera l’attesissima esibizione in diretta

Tutto è pronto per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025: questa sera, martedì 13 maggio, alle ore 21:00, il palco della St. Jakobshalle accoglierà Gabry Ponte, in rappresentanza della Repubblica di San Marino, con il brano “Tutta l’Italia”. L’evento sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV in televisione, radio e streaming, con la conduzione di Gigi Restivo e Anna Gaspari.

La presenza dell’artista ha già suscitato grande entusiasmo nella città svizzera, dove fan e curiosi lo hanno accolto in massa durante il tradizionale “Turquoise Carpet”. L’arrivo a bordo di un tram d’epoca ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali, testimoniando l’elevata aspettativa attorno a uno dei nomi più noti della scena musicale elettronica europea. Secondo quanto riportato da San Marino RTV, l’entusiasmo del pubblico durante l’evento di apertura è stato travolgente, con cori e danze sulle note del brano in gara, a dimostrazione della sua diffusione anche oltre i confini del Titano.

Nel frattempo, l’emittente di Stato ha avviato una programmazione speciale dedicata all’Eurovision, che accompagna gli spettatori fino alla finalissima. Il palinsesto include “Eurovision Kit”, un format di approfondimento guidato da Mauro Torresi con il coinvolgimento di Senhit, storica ambassador eurovisiva per San Marino e portavoce per la serata finale. Alcune puntate saranno trasmesse direttamente dall’Arena di Basilea, offrendo uno sguardo inedito sul dietro le quinte e interviste esclusive agli artisti in gara.

Ad arricchire l’esperienza anche sui social, contenuti digitali originali e backstage in tempo reale con Filippo Mariotti, oltre al progetto “Under the Umbrella” firmato da Senhit, che raccoglie testimonianze e riflessioni dei protagonisti internazionali sotto un simbolico ombrello condiviso.

Secondo quanto riferito dal direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, la partecipazione di Gabry Ponte si inserisce all’interno di un percorso di valorizzazione artistica che ha visto il suo punto di svolta con l’introduzione del San Marino Song Contest. La scelta del DJ rappresenta per il Paese un’occasione di visibilità e coesione, con l’obiettivo di trasmettere all’Europa un messaggio di energia, unità e appartenenza culturale.

L’appuntamento con l’esibizione è per questa sera alle ore 21:00. San Marino punta in alto, e lo fa al ritmo travolgente di “Tutta l’Italia”.