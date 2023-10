Bassa Valmarecchia, diversi interventi della Polizia locale e dei Vigili del Fuoco per danni causati dal maltempo

A Verucchio un palo pericolante, a Santarcangelo e Poggio Torriana alberi caduti. Domani il servizio di prossimità della PL fa tappa a Verucchio

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA – La Polizia locale è intervenuta questa mattina (venerdì 27 ottobre) insieme ai Vigili del Fuoco di Rimini per far fronte a diversi danni causati dal maltempo, in particolare la pioggia della prima mattinata e il forte vento successivo.

L’intervento principale in via Budrio, a Verucchio, dove tra le ore 8 e le 11 una pattuglia era presente per consentire ai Vigili del Fuoco di provvedere alla messa in sicurezza di un palo della linea telefonica pericolante al lato della strada. Concluso l’intervento, gli agenti hanno segnalato all’operatore telefonico il danneggiamento dei cavi, che in attesa del ripristino da parte dell’operatore stesso potrebbe causare malfunzionamenti alla linea telefonica nella zona interessata.

A Poggio Torriana, la Polizia locale ha sospeso la circolazione in via Collina per consentire agli operai comunali di rimuovere dalla strada alcuni alberi caduti, mentre nel Comune di Santarcangelo – precisamente in via Martella a Sant’Ermete – i Vigili del Fuoco hanno rimosso un tronco d’albero caduto sulla carreggiata, anche in questo caso con la chiusura della strada interessata.

Con l’occasione, la Polizia locale ricorda che, nell’ambito del servizio “Prossimità e sicurezza” avviato nello scorso mese di settembre, domani (sabato 28 ottobre) una pattuglia sarà presente – come ogni quarto sabato del mese – prima a Villa Verucchio dalle ore 8,30 alle 10,30 in piazza Primo Maggio e poi nel capoluogo, dalle 11 alle 13 in pazza Battaglini.

Il progetto “Prossimità e sicurezza” nasce per avvicinare gli operatori della Polizia locale e i cittadini di Santarcangelo e Verucchio, con una presenza periodica e calendarizzata sul territorio per accrescere l’attenzione in particolare nei confronti delle frazioni.

Il presidio rappresenta a tutti gli effetti uno sportello decentrato, un ufficio mobile attrezzato per l’accoglienza e con tutte le dotazioni tecnologiche necessarie, al quale i residenti possono rivolgersi per segnalazioni o altre richieste – relative ad esempio all’efficienza della segnaletica e delle infrastrutture stradali – che vengono poi riportate di volta in volta agli enti competenti.