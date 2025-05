Bellaria Igea Marina, 22 studenti ecuadoriani in visita per un progetto di integrazione e scambio culturale

Un incontro di culture e lingue che favorisce l’educazione alla pace e lo sviluppo delle competenze sociali e linguistiche: è l’esperienza che ha coinvolto in questi giorni 22 ragazzi provenienti dall’Ecuador, ospiti della Scuola secondaria di primo grado Alfredo Panzini di Bellaria Igea Marina.

I giovani studenti sudamericani, provenienti dal Colegio Particular Alessandro Volta di Nayón, una località nei dintorni di Quito, sono stati inseriti nelle classi dell’istituto bellariese per un percorso didattico mirato a migliorare la padronanza della lingua italiana e promuovere la conoscenza delle tradizioni e del patrimonio culturale italiano.

Il progetto, nato da un accordo di interscambio culturale, ha come obiettivo non solo l’apprendimento linguistico, ma anche il confronto e la condivisione tra ragazzi di nazionalità diverse, in un clima di rispetto e crescita reciproca.

La visita, della durata di dieci giorni, ha ricevuto l’attenzione e il saluto del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore alla Scuola Francesco Grassi, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative di questo tipo per favorire l’integrazione e arricchire l’esperienza educativa degli studenti.

L’esperienza si conclude domani, lasciando un segno positivo nel percorso formativo di tutti i ragazzi coinvolti, che tornano a casa con una maggiore apertura culturale e linguistica.