Bellaria Igea Marina, 50 scatti inediti di Marco Pesaresi al Centro Culturale Belli: la mostra aperta fino al 28 settembre

Dopo il successo della mostra Luminosa dell’estate scorsa, il Centro Culturale Vittorio Belli apre nuovamente le sue porte all’arte della fotografia con un’esposizione di grande valore documentario e artistico: “Bellaria Igea Marina. Una storia”, con 50 fotografie inedite del fotoreporter Marco Pesaresi. L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 15 maggio alle ore 18.30, a ingresso gratuito. La mostra resterà visitabile fino al 28 settembre 2025.

Uno sguardo sincero sul passato di una comunità

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bellaria Igea Marina, il Comune di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Savignano Immagini e InArte. Projects of Cultural Integration, che coordina le attività del Centro. La curatela è affidata a Mario Beltrambini e Jana Liskova.

Le fotografie in esposizione – tutte in bianco e nero – sono parte del prezioso archivio donato dalla famiglia Pesaresi al Comune di Savignano, e restituiscono un racconto visivo della Bellaria Igea Marina degli anni Novanta: immagini di vita quotidiana, riti collettivi, paesaggi e sguardi sospesi, testimoni silenziosi di un tempo che ha ancora molto da dire.

Il linguaggio scelto da Pesaresi – il bianco e nero – enfatizza il contenuto emotivo degli scatti: un modo diretto, essenziale e privo di artifici per restituire l’identità popolare di una comunità costiera in trasformazione.

Un ponte tra costa e entroterra, memoria e cultura

Il sindaco di Savignano sul Rubicone, Nicola Dellapasqua, ha evidenziato il ruolo storico del Comune nel custodire e valorizzare la fotografia d’autore, sottolineando l’importanza di rendere fruibile al pubblico un patrimonio come quello di Pesaresi. Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha invece sottolineato come il Centro Culturale Belli stia consolidando la propria identità come spazio dinamico e aperto al dialogo tra realtà culturali della Riviera e dell’entroterra, in un’ottica che supera i confini locali per costruire reti culturali condivise.

Orari di apertura