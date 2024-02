Bellaria Igea Marina. “A San Valentino brindate senza pensieri, a casa (sani e salvi) vi riportiamo noi”

Originale iniziativa di due ristoranti di Bellaria Igea Marina (Rn): per le coppie di innamorati la sera del 14 febbraio arriva il servizio navetta “salva patente”

Originale iniziativa dei ristoranti “Alice” e “Bell’Aria” che, in occasione della festa di San Valentino, proporranno a tutte le coppie di innamorati un servizio “navetta” casa-ristorante (e ritorno): “L’obiettivo – spiegano i titolari Enrico e Nicola – è di dare la possibilità sia agli uomini che alle donne di concedersi, in una ricorrenza speciale, un bicchierino in più senza il timore di incorrere nei controlli con l’etilometro delle forze dell’ordine. Non si tratta, ben inteso, di un invito ad eccedere con l’alcol ma, per nostra esperienza, soprattutto in queste occasioni, tra il Prosecco di benvenuto e il digestivo finale, il rischio di uscire dal ristorante con un tasso alcolemico superiore alla norma è piuttosto alto. E questo, molto spesso, impedisce alle coppie di brindare come vorrebbero. Un pensiero che, almeno a San Valentino, vorremmo risparmiare ai nostri clienti…”.

Da qui l’idea di creare un servizio “taxi” che, pagando un supplemento, preleverà direttamente le coppie dalle loro abitazioni portandole, a seconda delle prenotazioni, in una delle due strutture di via Alfonso Pinzon. Al termine della cena, la navetta accompagnerà le coppie alle loro destinazioni e, anche se gli innamorati avranno degustato un calice di troppo, nessuno almeno stavolta correrà rischi.