Bellaria Igea Marina accoglie i giudici di Communities in Bloom: la città rappresenterà l’Italia in Canada

Bellaria Igea Marina è pronta a portare il nome dell’Italia oltre oceano: sarà infatti tra le città protagoniste della fase finale del concorso internazionale Communities in Bloom, in programma il prossimo ottobre in Canada. In questi giorni la città ha accolto i due giudici internazionali Alain Cappelle e Anthony O’Neill, protagonisti di una visita ufficiale che ha unito scoperta del territorio, cultura, sostenibilità ambientale e tradizione.

Accompagnati in un itinerario approfondito alla scoperta del patrimonio naturalistico e delle eccellenze locali, i giudici hanno potuto conoscere da vicino l’identità e la vivacità della comunità bellariese, valutando i tanti aspetti che rendono la città un esempio di qualità urbana e attenzione all’ambiente.

Tra i momenti simbolici della visita, la tappa di martedì alla Borgata Vecchia, dove è stata allestita una suggestiva rievocazione de “La Borgata che Danza”: musica popolare, costumi tradizionali e la partecipazione attiva delle associazioni del territorio hanno regalato agli ospiti un assaggio autentico delle radici culturali locali.

Non sono mancati momenti di forte impatto simbolico, come l’approdo sulla spiaggia dei ragazzi dell’Italian Sup League con la bandiera ufficiale della candidatura, o la ricognizione delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile, altro punto di forza su cui Bellaria Igea Marina punta con decisione.

La visita si è conclusa con una serata di gala al Blu Suite Hotel, alla presenza della consigliera provinciale Manuela Guaitoli, delegata del Presidente Jamil Sadegholvaad, a conferma del supporto istituzionale al percorso virtuoso intrapreso dalla città.

A immortalarne i momenti più significativi, gli scatti del fotografo Saverio Femia, che documentano la partecipazione, la bellezza e lo spirito di accoglienza di una comunità che ora guarda con fiducia e orgoglio all’appuntamento internazionale in Canada.