Bellaria Igea Marina, al Centro giovani Kas8 proseguono le attività estive tra aiuto compiti, laboratori e serate di gioco

Continuano anche durante l’estate le iniziative al Centro giovani Kas8, il principale polo di aggregazione giovanile della città, gestito dall’associazione Papa Giovanni XXIII in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

La struttura di via Ravenna ospita diverse attività rivolte ai ragazzi, pensate sia per supportarli nello studio sia per offrire momenti di svago e socializzazione. In particolare, ogni lunedì sera fino al 4 agosto si tengono serate animate da giochi, laboratori ed eventi a partire dalle 20.30. A queste si aggiungono i giochi e laboratori ‘diffusi’ nelle principali aree verdi cittadine: ogni mercoledì alle 16.30 al parco del Gelso e ogni giovedì alla stessa ora nel parco adiacente al Comune.

Non manca il sostegno allo studio: ogni lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, sempre fino al 4 agosto, è attivo un servizio di aiuto compiti presso il Centro giovani. Inoltre, dal 18 agosto fino all’inizio delle scuole, sarà disponibile un aiuto compiti con colazione condivisa, aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

Due serate speciali, in collaborazione con la Pro Loco di Bellaria Igea Marina, arricchiranno ulteriormente il programma: venerdì 11 luglio e giovedì 22 agosto il Kas8 ospiterà giochi e laboratori dedicati ai più piccoli, durante i quali verranno proposte anche attività di informazione su dipendenze e gioco d’azzardo.

L’Assessore al Benessere giovanile Francesco Grassi sottolinea il valore di questa programmazione: “Non abbandonare, né dimenticare i nostri ragazzi durante la stagione estiva” è l’obiettivo che guida le iniziative. “Un periodo che, con tante famiglie impegnate nel turismo, rischia di esporre i più giovani a una contrazione delle relazioni, con possibili rischi di disagio e isolamento. Vogliamo mantenerli vicini a uno stile di vita sano e di condivisione con i propri coetanei, consentendo loro di poter contare sulle figure di riferimento adulte, a partire dalle realtà educative”, conclude Grassi.