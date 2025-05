Bellaria Igea Marina. Al via Giovedì la regolamentazione stagionale estiva della viabilità

In vigore anche diversi provvedimenti temporanei legati a eventi e manifestazioni sportive

che animeranno Bellaria Igea Marina nel weekend, come ad esempio la Maratonina dei laghi di sabato.

Da giovedì 29 maggio sino al 15 settembre, sarà in vigore su tutto il territorio di Bellaria Igea Marina la regolamentazione della viabilità a carattere stagionale estivo. Il provvedimento comporterà, tra le altre, l’istituzione delle diverse isole pedonali serali – ad esempio in via Perugia, via Trau, via Roma, via Pascoli, via Arno, via Adriatico, via Torre, via Ovidio, via Virgilio e via Tibullo – nonchè il senso unico di marcia nella direttrice Rimini-Ravenna su un ampio tratto di viale Panzini tra le ore 20.00 e le 24.00. Contestualmente, da inizio giugno e durante tutta l’estate, sono diverse le aree per la sosta libera che saranno regolamentate a disco; tra i cosiddetti “stalli bianchi” interessati, quelli presenti in piazza del Popolo, in piazza Falcone e Borsellino, in via Dossetti e in via dei Mille. Il regime estivo dei “parcheggi blu”, invece, è già in vigore dallo scorso 1^ maggio.

Oltre alle modifiche a carattere stagionale, si evidenziano alcuni provvedimenti temporanei legati ad eventi e manifestazioni sportive che animeranno la città nei prossimi giorni. Anzitutto, quelli volti a garantire lo svolgimento in sicurezza della Maratonina dei laghi, gara di corsa su strada giunta con successo alla 51^ edizione. In programma sabato 31 maggio con inizio alle 19.00 e termine alle 22.00 circa, nell’imminenza e durante il transito dei corridori comporterà la sospensione temporanea della circolazione veicolare sulle varie strade interessate dal percorso di gara, nell’ordine le vie: Uso, Rubicone, Colombo, Pascoli, Panzini, Arno, Torre, piazza Matteotti, Paolo Guidi, poi di nuovo Pascoli, Ravenna, Ferrarin, dei Saraceni, Pinzon, Properzio, Ovidio, Italico, Tibullo, Ennio, Pisani; si proseguirà poi sino al parco del Gelso, di nuovo via Ennio, poi le vie Bobbio, San Martino, piazza Don Giovanni Verità, le vie Ravenna, Teano, Talamone, Sirtori, Melito, Onofri, Ravenna, Abba, Garibaldi, Canzio, Partinico, Crispi, Bixio, Caprera, Piemonte, Aspromonte, Ruffilli, Berlinguer, Saragat, Moro, La Malfa, con chiusura del circuito che porterà al Palacongressi passando da via dei Saraceni. Tra le altre misure, si segnala che negli stessi orari sarà chiuso al traffico, eccetto mezzi autorizzati, il tratto di via Uso compreso tra via Ravenna e via Torre.

Altri provvedimenti saranno poi in vigore domenica 1^ giugno, legati allo svolgimento dell’esposizione di auto “Jailhouse rock reunion”, in mattinata, ed in serata all’atteso evento “Il cuore della Repubblica batte sul nuovo porto”, a celebrazione della Festa della Repubblica e quale cerimonia di inaugurazione della nuova veste del porto canale dopo l’intervento di prolungamento del molo di levante. Dalle 8.00 alle 24.00 di quel giorno, quindi, sarà istituito il divieto di sosta e di transito eccetto residenti, alloggiati e veicoli autorizzati, sul viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Properzio e via Carducci. Negli stessi orari, su via Carducci nel tratto compreso tra via Pinzon e via Leopardi, sarà in vigore il doppio senso di circolazione, con divieto di transito sulla stessa via Carducci in corrispondenza della via Pinzon per i veicoli provenienti da via Carducci con direzione Rimini-Ravenna.