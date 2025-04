Bellaria Igea Marina. Al via il torneo di calcio giovanile Daniele Pecci, giunto alla sua 42esima edizione

Il torneo di calcio giovanile Daniele Pecci, giunto alla sua 42esima edizione, si appresta a iniziare con grande entusiasmo. Questo evento, che si svolgerà dal 16 al 21 aprile, è accoppiato al memorial Ferruccio Giovanardi, dedicato alla memoria di un importante talent scout del calcio bellariese. L’organizzazione è a cura dell’amministrazione comunale di Bellaria e dell’APD Bellaria Igea Marina 1956, con il supporto di Valter Vincenzi, che ha dedicato 35 anni alla manifestazione.

La manifestazione coinvolgerà diversi comuni e si svolgerà in vari impianti: La Valletta a Igea Marina, San Mauro Mare, Gatteo Mare e Santarcangelo. Le semifinali si terranno allo stadio Mazzola la domenica di Pasqua, con la finale programmata per il lunedì alle 10:00. Inoltre, il giorno di Pasqua, sarà celebrata una Santa Messa nella chiesa di Igea Marina.

Dal punto di vista tecnico, quest’anno il torneo presenta il ritorno di club prestigiosi come Bologna, Juventus e Fiorentina, insieme alla new entry Ancona, mentre il Milan, campione in carica, non parteciperà.

Sono previsti quattro gironi, con le seguenti squadre:

– **Girone 1**: Juventus, Parma, Perugia, Bellaria

– **Girone 2**: Bologna, Torino, Pesaro, Rimini

– **Girone 3**: Atalanta, Cesena, Forlì, Ancona

– **Girone 4**: Fiorentina, Monza, Ravenna, Imolese

Le partite di qualificazione si svolgeranno in vari orari e campi, con la fase finale che culminerà nella finale di lunedì di Pasqua. La prima giornata di gare prevede partite interessanti in diverse località, tra cui Rimini contro Vis Pesaro e Torino contro Bologna, oltre a numerosi altri incontri.

Sarà certamente un evento entusiasmante per giovani calciatori e appassionati di sport!