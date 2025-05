Bellaria Igea Marina: al via l’estate del Circolo Diportisti con tante iniziative in mare

Con l’arrivo della stagione estiva, il Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina dà il via al suo ricco calendario di eventi per il 2025, che prende il via con un appuntamento speciale legato alle celebrazioni del 2 giugno. Domenica 1° giugno, infatti, le imbarcazioni dei soci del Circolo parteciperanno alla suggestiva “Fiaccolata in Mare”, evento che inaugurerà il prolungamento del molo di Levante del porto canale, organizzato da Fondazione VerdeBlu.

Le attività proseguiranno poi nella mattinata di domenica 22 giugno con la 26ª edizione della “Giornata Ecologica in Mare”, una storica iniziativa volta alla pulizia delle acque antistanti Bellaria Igea Marina. L’evento, patrocinato dal Comune e sponsorizzato da BCC RomagnaBanca, vedrà coinvolti diversi gruppi e associazioni locali, tra cui il Gruppo di Protezione Civile “Gigi Tagliani”, Legambiente, giovani atleti di paddle, i Boy Scout C.N.Gei, la ProLoco e la Guardia di Finanza sezione nautica di Rimini. Le operazioni di recupero dei rifiuti galleggianti e subacquei saranno svolte anche grazie all’intervento di gruppi sub, mentre la manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di TeleRomagna.

L’estate del Circolo riserva inoltre momenti di relax e divertimento per i turisti, con le “Mattinate con il Turista a Bordo”: appuntamenti gratuiti programmati per le mattine di domenica 6 luglio e 3 agosto, durante i quali i visitatori potranno prenotarsi per trascorrere qualche ora in mare a bordo delle imbarcazioni dei soci, dedicandosi a attività di svago o di pesca.

Il Circolo Diportisti conferma così la sua vocazione all’intrattenimento, alla valorizzazione del territorio e alla tutela dell’ambiente marino, offrendo un’estate ricca di eventi per cittadini e ospiti.

Elenco eventi estivi del Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina 2025