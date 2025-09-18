Bellaria Igea Marina, al via sabato 20 settembre le passeggiate “Bambini, natura e territorio”

Prenderà il via sabato 20 settembre la rassegna “Bambini, natura e territorio”, una serie di iniziative dedicate alle famiglie e promosse dal Centro per le Famiglie.
Il primo appuntamento è fissato per le 15.30 in via Fornace (zona Stazione ecologica Hera), con una passeggiata guidata da Erika Rivolta, educatrice e guida ambientale, insieme allo psicologo Mirco Ciavatti. Al termine dell’attività, tutti i partecipanti potranno condividere una merenda.
“Quattro appuntamenti che offriranno l’occasione di trascorrere del tempo in famiglia a contatto con la natura”, spiega il comunicato firmato dal dott. Raffaele Rizzuti. Dopo sabato, l’iniziativa tornerà anche l’11 e il 18 ottobre e infine il 15 novembre.
Un programma pensato per unire movimento, scoperta del territorio e convivialità, regalando a grandi e piccoli un pomeriggio diverso all’aria aperta. La natura, insomma, per una volta diventa anche il più bel parco giochi.