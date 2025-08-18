Bellaria Igea Marina, altro che crisi! Ferragosto da record: grande partecipazione agli eventi estivi

Il Ferragosto di Bellaria Igea Marina si è concluso con un bilancio più che positivo: il pubblico ha risposto con entusiasmo agli eventi in programma, confermando il forte richiamo della città durante il periodo estivo.

Le due serate di “Onde di Vino”, organizzate da GM Eventi Group il 13 e 14 agosto, hanno animato il lungomare cittadino con degustazioni delle più rinomate cantine locali e non solo, accompagnate da musica dal vivo. Il fuoco d’artificio musicale in Piazzale Capitaneria di Porto e lungo il molo ha richiamato un folto pubblico, emozionato dallo spettacolo sincronizzato a ritmo di musica.

Altra partecipazione notevole per la Messa Rock, celebrata da Don Marco Foschi alle prime luci del 15 agosto, che ha visto oltre 400 persone partecipare a un momento di raccoglimento in chiave moderna e musicale.

Il party Energy Boat del sabato pomeriggio ha registrato il tutto esaurito: a bordo della motonave, il Dj Set Space Invaders & Franky Party Vocalist, insieme all’animazione della New Street Dance School, ha fatto ballare dalle quindicimila alle ventimila persone lungo la costa, trasformando la discoteca galleggiante in un evento indimenticabile.

All’Arena Roma, le prime serate di “Note di Gusto” hanno unito food truck e musica live, con spettacoli come il tributo a Elvis Presley dei S’Elvis e le esibizioni di Bandiera Gialla con Gianni Drudi & Giuliano dei Notturni. La programmazione proseguirà fino al 24 agosto con eventi musicali per tutti i gusti: dal Party Dance 90’s Joseph by Brothers il 18 agosto, ai concerti dei Surprise Rock Band il 22, dei Fuoritempo il 23 e il Chiara Stella Quintet il 24, tra jazz, swing e blues.

La proposta turistica è stata completata da iniziative della Fondazione Verdeblu e delle associazioni cittadine, come lo spettacolo itinerante “Alekos – il poeta delle bolle” dell’Associazione Isola dei Platani, oltre alle attività di Polo Est Village e Beky Bay, offrendo momenti di intrattenimento per bambini, giovani e adulti.

Il Ferragosto 2025 conferma così Bellaria Igea Marina come meta attrattiva e vivace, capace di combinare cultura, musica, spettacolo e gastronomia, coinvolgendo tutta la comunità e i turisti.