Bellaria Igea Marina, anziano turista muore in mare. Inutili i soccorsi

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia oggi per una famiglia brianzola in vacanza sulla riviera romagnola. Un uomo di 91 anni ha perso la vita mentre si trovava in acqua, a pochi metri dalla battigia, nei pressi del bagno 16.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 2 luglio, sotto gli occhi increduli dei familiari e dei bagnanti presenti. Il turista, entrato in mare per un momento di refrigerio, ha improvvisamente accusato un malore. In pochi istanti si è accasciato in acqua, facendo subito scattare l’allarme.

Il primo a intervenire è stato il bagnino di salvataggio in servizio sul litorale, che ha rapidamente raggiunto l’uomo per prestare i primi soccorsi. Poco dopo sono arrivati anche gli operatori della Capitaneria di Porto e l’equipaggio del 118, intervenuti con ogni mezzo per tentare la rianimazione.

Tutti gli sforzi messi in campo si sono però rivelati inutili: nonostante i prolungati tentativi dei sanitari, per il 91enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato direttamente in spiaggia.

La notizia ha lasciato sgomenti i presenti e ha gettato nello sconforto i familiari dell’uomo, che si trovavano con lui al momento del drammatico evento. La località, molto frequentata da turisti soprattutto in questa fase estiva, è rimasta per diversi minuti sospesa nel silenzio.

Il malore improvviso ha colpito in una giornata di sole e relax, dimostrando ancora una volta quanto il mare, anche nei tratti più sicuri e sorvegliati, possa nascondere rischi imprevisti.