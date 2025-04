Bellaria Igea Marina. “Ascoltare e giungere a scelte partecipate”: cittadini, Sindaco e Giunta a confronto

Ascoltare, confrontarsi e prendere decisioni in modo condiviso: questo lo spirito con cui il Sindaco Filippo Giorgetti e la Giunta comunale stanno portando avanti, anche in queste settimane di primavera, una serie di incontri con residenti di singole strade o cittadini che abitano in vie adiacenti. “Si tratta di appuntamenti a cui l’Amministrazione tiene molto, gratificata dall’interesse e dall’approccio collaborativo con cui tanti nostri concittadini impiegano parte del proprio tempo libero per incontrarci e cercare insieme la soluzione migliore per le proprie comunità urbane di riferimento. Una dinamica avviata già durante il mio primo mandato amministrativo, che riteniamo positivo sia divenuta una piacevole abitudine”, le parole del primo cittadino.

“Proprio in settimana”, continua, “abbiamo incontrato i residenti di via Ovidio, con cui sono stati affrontati i nuovi scenari legati alla viabilità, per la quale sono previsti cambiamenti, nonché del restyling che attende la zona a livello di arredi. Prima di loro, nelle settimane precedenti, ci siamo seduti al tavolo con i cittadini della zona del Parco Pavese confrontandoci su potenzialità e criticità dell’area.” Altri esempi meritevoli di menzione, sono quelli di via Montenero, dove le scelte sulla viabilità sono state indirizzate in maniera diretta dai residenti, oppure viale Pinzon, dove il senso unico di marcia è divenuto permanente anche su istanza di chi vive o ha un’attività sul lungomare di Igea Marina. Senza dimenticare il caso della scuola secondaria Panzini, con la pavimentazione della palestra che avrà una nuova colorazione, l’azzurro, espressamente scelta dagli studenti. Ricordando non di meno l’analogo spirito partecipativo che alimenta il progetto di controllo di vicinato: si sono conclusi infatti durante gli scorsi giorni, gli incontri formativi dedicati ai circa cinquanta volontari che hanno aderito al progetto e saranno presto operativi sul territorio a servizio della comunità.

Una serie di occasioni di confronto, quindi, che vertono su questioni specifiche e che vengono affrontate con i diretti interessati, “per una concertazione a livello ultra-locale ed un’opportunità di partecipazione attiva condotte in maniera trasparente ma lontano dai riflettori: per una soluzione delle criticità pragmatica e concreta, che tenga conto dell’opinione di tutti. E’ questo l’approccio con cui nelle prossime settimane incontreremo le famiglie della zona Rio Pircio e via Teano, portando sul tavolo il tema della sicurezza idraulica di quella parte di territorio.”

Importante sottolineare come questo tipo di confronto si unisca, e non escluda, gli incontri pubblici veri e propri, più strutturati e rivolti a una platea più estesa, che sin dal 2019 l’Amministrazione Giorgetti ha promosso sul territorio; ne è esempio il ciclo di appuntamenti aperti alla cittadinanza che ha anticipato l’intervento di rigenerazione urbana in viale Ennio, orientandone in parte le scelte progettuali sulla base delle indicazioni di residenti e operatori commerciali.

Comune di Bellaria Igea Marina