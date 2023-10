BELLARIA IGEA MARINA. AUTUNNO IN ARTE E MUSICA A CASTELLO BENELLI

Sabato 21 e martedì 31 ottobre la dimora di Igea Marina riapre le proprie stanze al pubblico per le visite guidate serali accompagnate dal violino di Isabella Bui. Si replica anche l’11 e il 25 novembre.

È una bellezza senza tempo che torna ad aprirsi al territorio, quella di Castello Benelli:la suggestiva dimora ottocentesca che sorge a Bordonchio, lungo il litorale di Igea Marina, a due passi da Rimini spalancherà le proprie porte per accogliere turisti, curiosi e appassionati di arte, storia e cultura, sabato 21 e martedì 31 ottobre, per poi replicare l’11 e il 25 novembre, alle ore 18.00, 19.00 e 20.00.

Durante le visite di circa un’ora, accompagnati dalle emozionanti note del violino di Isabella Bui, i visitatori potranno scoprire i giardini circondati dai torreggianti pini marittimi, esplorare le imponenti scuderie e ammirare i risultati dell’importante opera di restauro messa in atto dalla famiglia Benelli che ha restituito all’originale splendore gli affreschi delle stanze interne della dimora.

Le prenotazioni per le visite si effettuano sul sito www.palazzoboncompagni.it (tariffa intera 10,00 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni). Novità di questo autunno: Castello Benelli è associato a Touring Club Italiano, quindi è previsto anche un biglietto ridotto per i soci TCI (7 euro).

“L’intuizione di Ignazio Benelli, di sua figlia Clara e di suo nipote Andrea Pizzighini Benelli ci permette di godere ancora una volta di questo suggestivo castello” – spiega l’Ing. Paola Pizzighini Benelli, Amministratore Unico di Magnolia SRL, società proprietaria del Castello e di Palazzo Boncompagni a Bologna. La famiglia Benelli ha acquistato la dimora agli inizi del ‘900 ed ha apportato importanti modifiche al castello, sia esternamente che a livello decorativo degli spazi interni, recuperando, in particolare, l’intero piano terra a funzione residenziale collegandola ai due piani superiori dell’immobile. Dal Salone di ingresso allo Studio delle Aquile, dalla Sala da pranzo, alla Sala degli stemmi al Salone di Gigli e alle diverse torrette, Castello Benelli si presenta oggi con stanze affrescate che sono state tutte finemente restaurate.

Un’opera imponente e di altissimo livello che restituisce al territorio una dimora di grande prestigio e storia: edificato nella seconda metà dell’800 dal conte Pietro Spinaseguendo uno schema architettonico quattrocentesco elaborato sui resti di un’antica villa romana, Castello Benelli offre ai visitatori un eccezionale repertorio iconografico rielaborato in chiave moderna di motivi ricavati dalla tradizione classica e rinascimentale, perfettamente restaurato e di grande impatto visivo. Storicamente il Castello si dedicava alla produzione di vino mentre oggi si occupa della coltivazione di grano, girasole e mais con un’azienda agricola ancora attiva che vanta numerosi premi.

Una realtà unica, dunque, che attira un numero crescente di visitatori e appassionati a ogni apertura straordinaria, meta ideale per un viaggio fra arte, musica e bellezza anche nei mesi autunnali.

INFORMAZIONI

Indirizzo: Castello Benelli – Via San Vito, 17 – Bellaria Igea Marina (RN)

Prenotazioni: www.palazzoboncompagni.it .

Costo visita guidata : 10 euro intero, 7 euro ridotto Touring Club Italiano, gratuito per i bambini fino a 10 anni

Date : 21- 31 ottobre, 11-25 novembre

Orario: 18.00, 19.00 , 20.00