Bellaria Igea Marina. Benessere e vita all’aperto: approda a Bellaria il progetto promosso da “Time to move”

Sono pronte a partire a Bellaria Igea Marina le attività firmate “Active”, secondo un format promosso dall’associazione Time to move in collaborazione con Wellness Foundation, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dall’Amministrazione Comunale.

Il programma si sostanzia in un ricco calendario di iniziative al via martedì 3 giugno, legate al movimento svolto nelle principali aree verdi cittadine e sulle spiagge della Riviera. Anticipato nella città di Panzini da un open day svoltosi lo scorso sabato al Parco del Gelso, il progetto è realizzato proprio con l’obiettivo di aiutare le persone a recuperare l’abitudine fisica e mentale al movimento, e a mantenersi attive e in salute per tutto il periodo estivo: le attività, che si protrarranno sino al 31 luglio, si svolgeranno presso lo stesso parco, in particolare nell’area verde a fianco del ponte di legno e nel vicino campo da basket.