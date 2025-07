Bellaria Igea Marina. Borghi d’Italia in una notte di mezza estate: al Palazzo del Turismo la personale di Patrizio Oca

“Borghi d’Italia in una notte di mezza estate – Arte nel rispetto dell’ambiente e della natura” è la mostra personale del maestro Patrizio Oca (in foto), a cura del professor Giammarco Puntelli, che si svolgerà dal 1 al 31 agosto al Palazzo del Turismo a Bellaria. Venerdì 1 agosto a partire dalle 18 prenderà il via un evento culturale dedicato alla pittura del maestro Oca e ai suoi temi, in particolare alla difesa dei borghi come luoghi ideali di convivenza fra gli esseri umani, e l’attenzione verso la natura come ambiente e compagna di vita. La manifestazione, che è aperta al pubblico, partirà alle 18 all’hotel Il Gabbiano sul Mare dove, dopo l’introduzione di Pietro Gradara che ha organizzato l’evento e che da anni, nella sua attività imprenditoriale, privilegia l’attenzione verso l’ambiente, la giornalista Romina Mattoni intervisterà il professor Giammarco Puntelli, critico d’arte, personal coach e autore del libro Profili d’Artista (Editoriale Giorgio Mondadori) e il maestro Patrizio Oca. Fra i temi l’arte come strumento e missione al servizio della bellezza e della convivenza pacifica e intelligente fra gli esseri umani, in armonia con il Creato. Al termine dell’incontro si svolgerà un momento conviviale al quale seguirà alle 21.30 la presentazione della mostra “Borghi d’Italia in una notte di mezza estate – Arte nel rispetto dell’ambiente e della natura” al Palazzo del Turismo di Bellaria, dove si potranno osservare e meditare circa trenta opere del maestro Patrizio Oca di recente produzione fra le quali rappresentazioni di Bellaria, di Siena e di Pontremoli. La mostra, che unisce temi sociali e pittura in modo esemplare e che testimonia la felice ricerca creativa di uno degli artisti più importanti e autorevoli del periodo contemporaneo, rimarrà visitabile al Palazzo del Turismo di Bellaria fino al 31 agosto con il seguente orario: da martedì a domenica dalle 19 alle 23.

