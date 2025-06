Bellaria Igea Marina. Carcere per un uomo sottoposto a misure alternative dopo essere evaso

Un uomo di 35 anni di origine albanese è stato arrestato dai Carabinieri di Bellaria Igea Marina per evasione. L’individuo, già sottoposto a affidamento in prova ai servizi sociali e alla detenzione domiciliare, era stato trovato assente durante un controllo di routine presso la sua abitazione. I militari avevano effettuato verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni, ma l’uomo aveva tentato di giustificarsi sostenendo di essere andato in farmacia. Le verifiche, però, hanno smentito questa versione.

Dopo l’accaduto, il 35enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica locale per il reato di evasione. Contestualmente, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha deciso di sospendere in via cautelare la misura dell’affidamento in prova, ordinando il ripristino della detenzione in carcere. La vicenda si inserisce in una serie di controlli mirati a monitorare soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione carceraria, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle prescrizioni imposte.