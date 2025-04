Bellaria Igea Marina. “Case Popolari”, aperta la finestra temporale per l’aggiornamento delle graduatorie

Come ogni anno, è attualmente aperta sino al 30 aprile, la finestra temporale utile per l’aggiornamento della graduatoria legata all’assegnazione di eventuali alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si rendano disponibili per l’anno 2025; aggiornamento in ottica del quale i cittadini possono presentare una nuova domanda oppure aggiornarne una già presentata in passato. Sebbene sia possibile compilare la domanda in autonomia, con modulistica disponibile sia online che all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, si invitano gli interessati ad avvalersi del supporto messo a disposizione dall’Ufficio Sostegno all’Abitare del Comune di Bellaria Igea Marina. Per informazioni e/o prendere appuntamento è sufficiente contattare lo 0541.343781.

Il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica conta in città un totale di 48 alloggi, 12 a Bellaria e 36 a Igea Marina, gestiti da Acer Provincia di Rimini con convenzione decennale 2018-2028.

Comune di Bellaria Igea Marina