Bellaria Igea Marina celebra l’80° anniversario della Liberazione: eventi e riflessioni tra memoria e musica

Venerdì 25 aprile, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, anche la città di Bellaria Igea Marina si unirà alle commemorazioni nazionali con una serie di iniziative che intendono onorare la memoria della Resistenza e celebrare il valore della libertà riconquistata.

Il programma prenderà il via alle ore 10.45 in piazzetta Fellini, davanti alla Biblioteca Comunale. Il ritrovo è previsto alle 10.30 presso la residenza comunale in piazza del Popolo. In caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà al Teatro Astra.

Le celebrazioni si svolgeranno in un clima di raccoglimento e sobrietà, in segno di rispetto per la recente scomparsa di Papa Francesco. A impreziosire l’evento sarà la presenza dell’orchestra giovanile, del coro e della “bandina” dei bambini delle scuole di musica InArte di Forlì e Bellaria Igea Marina, diretti da Ilaria Mazzotti e Andrea Farì.

Nel corso della giornata, spazio anche alla riflessione storica e culturale con un appuntamento serale organizzato dall’Amministrazione comunale presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. Alle ore 21.00, l’incontro “Guerra e Liberazione. La tragedia e la speranza” proporrà letture sceniche di Dany Greggio, tratte da testi di Mario Foschi e Alessandro Agnoletti, con accompagnamento sonoro di Andrea Alessi. Un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per riscoprire, attraverso parole e suoni, il dramma della guerra e la rinascita democratica dell’Italia.

A precedere le celebrazioni del 25 aprile è stato l’incontro “Si vis pacem”, tenutosi lo scorso 10 aprile al Palazzo del Turismo in collaborazione con l’Associazione Nazionale Faleristica. L’evento, molto partecipato, ha assunto la forma di un convegno letterario, offrendo spunti di riflessione sull’impatto dei grandi conflitti sulla storia e l’identità della Romagna, grazie ai contributi di relatori esperti.

Bellaria Igea Marina si conferma così impegnata nel custodire la memoria storica e nel trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della democrazia, della pace e della libertà.