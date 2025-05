Bellaria Igea Marina cerca un partner del terzo settore per la gestione della nuova Welcome Room turistica

È online l’avviso pubblico per l’affidamento, in modalità di co-progettazione, della gestione della nuova Welcome Room di Igea Marina centro. Il bando, rivolto a enti del terzo settore, resterà aperto fino a domenica 18 maggio.

Lo spazio oggetto dell’affidamento si trova al piano terra del Centro Culturale Vittorio Belli e coincide con l’ex ufficio IAT estivo, ora riconfigurato secondo le direttive regionali come “Welcome Room”: un presidio informativo e di accoglienza destinato a turisti e residenti.

Il soggetto selezionato affiancherà il Comune già a partire dall’estate 2025, con un accordo collaborativo della durata di due anni, prorogabile per altri due. Tra i compiti previsti ci sono l’apertura al pubblico del punto informativo per almeno quattro mesi all’anno (1° giugno – 30 settembre), e la promozione di attività di accoglienza e animazione territoriale.

La selezione sarà basata su criteri come:

Esperienza pregressa nel settore turistico-culturale,

Qualità e adeguatezza della proposta progettuale ,

Capacità di attivare processi partecipativi ,

Radicamento territoriale ,

Entità delle risorse economiche messe in campo dal proponente.

Il Comune di Bellaria Igea Marina metterà a disposizione gratuitamente i locali, arredi e attrezzature, coprirà utenze e manutenzione e garantirà un contributo economico annuo lordo. Inoltre, fornirà supporto nella produzione di materiale informativo e promozionale.

L’avviso completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune al link: shorturl.at/0BDRC