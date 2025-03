Bellaria Igea Marina, ciclo di incontri sul tema del “Durante e Dopo di Noi”

Parte questa settimana una nuova iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare, incentrata su temi fondamentali come il “Durante e Dopo di Noi”, l’amministrazione di sostegno e le diverse forme di tutela giuridica. Il primo di quattro incontri avrà luogo giovedì 27 marzo alle ore 18 presso i locali di Piazza Falcone e Borsellino 19.

Durante questi appuntamenti, le famiglie di Bellaria Igea Marina avranno l’opportunità di approfondire e comprendere gli strumenti di pianificazione dei desideri per il futuro delle persone con disabilità e per i loro familiari. Gli incontri saranno condotti dalla Dott.ssa Maria Elena Bastoni, esperta in diritto dei trust, e dalla Dott.ssa Elisa Comandini, Assistente Sociale del Servizio Disabilità comunale.

Questa serie di incontri mira a fornire alle famiglie locali le competenze necessarie per affrontare le sfide legate alla cura e al benessere delle persone con disabilità, garantendo una continuità e protezione giuridica per il futuro.