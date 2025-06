Bellaria Igea Marina, cinema sotto le stelle a Bordonchio: al via “Visioni al Castello”

Il Castello Benelli di Bordonchio, nel cuore di Bellaria Igea Marina, dà il via alla stagione estiva con “Visioni al Castello”, un evento che unisce cinema, arte e natura in collaborazione con il Bellaria Film Festival. Nel suggestivo parco del castello, parte dei Grandi Giardini Italiani, il 27 giugno e il 2 luglio il pubblico potrà godere di proiezioni gratuite all’aperto, immerse in un’atmosfera unica.

Le serate inizieranno alle 20:00 con una visita guidata di 20 minuti al castello, seguita alle 21:00 dalla presentazione dei film a cura di Sergio Canneto e Daniela Persico, rispettivamente direttore organizzativo e direttrice del Bellaria Film Festival. Il 27 giugno sarà proiettato “Indagine su una storia d’amore” di Gianluca Maria Tavarelli, un film che esplora le complessità dell’amore con toni da thriller. Il 2 luglio, invece, spazio a “Tano da morire” di Roberta Torre, un musical ironico e surreale sulla mafia, ispirato a una storia vera.

I visitatori potranno rilassarsi nel parco gustando succhi di frutta prodotti dall’azienda agricola Benelli, vivendo un’esperienza che combina cultura e convivialità. La visita guidata costa 15 euro, mentre le proiezioni sono gratuite, con posti limitati e prenotazione consigliata.