Bellaria Igea Marina, commercio protagonista: al via il sondaggio per costruire il Piano Strategico 2025

È ancora attivo, e lo sarà fino al 28 aprile, il questionario promosso dall’Amministrazione Comunale per raccogliere opinioni, idee e bisogni del mondo del commercio locale. Si tratta del primo passo operativo verso la definizione del Piano Strategico del Commercio 2025, un percorso partecipativo che mira a disegnare il futuro dell’economia cittadina attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori del territorio.

Il sondaggio è rivolto in particolare a titolari di negozi, locali, attività artigianali e operatori della ristorazione, ed è accessibile online a chiunque voglia contribuire con la propria esperienza e visione del settore. Già oltre cento esercenti hanno partecipato alla consultazione, che rappresenta il cuore pulsante di una più ampia strategia delineata dal progetto BIM 2040, il piano di sviluppo per una Bellaria Igea Marina più moderna, attrattiva e sostenibile.

Alla base dell’iniziativa, una collaborazione tra Comune, Università di Bologna – Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) e rappresentanze economiche locali. I dati raccolti saranno analizzati scientificamente e utilizzati per orientare le future scelte strategiche, che saranno elaborate nei tavoli di lavoro tra istituzioni e imprenditori, in programma già nelle prossime settimane.

L’obiettivo è chiaro: costruire un sistema commerciale resiliente e competitivo, capace di affrontare le sfide della contemporaneità, dal ricambio generazionale alle nuove esigenze dei consumatori, valorizzando i punti di forza e affrontando apertamente le criticità del settore.

In vista della stagione turistica e degli eventi primaverili, l’Amministrazione rinnova l’appello agli operatori che ancora non hanno aderito: compilare il questionario richiede solo pochi minuti, ma può fare la differenza per l’intero comparto commerciale della città.

Per partecipare al sondaggio: forms.gle/cnjyMxXYf92PZJaJA