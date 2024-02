Bellaria Igea Marina. Dal 29 febbraio al 3 marzo, Dinamo Pallavolo e Idea Volley parteciperanno a Cracovia

Dal 29 febbraio al 3 marzo, Dinamo Pallavolo e Idea Volley parteciperanno a Cracovia, con le formazioni femminile under 16 e maschile under 17, a un torneo che si propone di aiutare i ragazzi, attraverso lo sport, a non dimenticare le atrocità dell’Olocausto. In terra polacca, gli atleti saranno al centro di un percorso educativo e culturale che li condurrà al Ghetto ebraico, al Museo della Fabbrica di Schindler e al Campo di Auschwitz-Birkenau. Nella giornata di ieri, il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la gradita visita di una delegazione delle squadre, dei tecnici e del Presidente Riccardo Pozzi. “Un in bocca al lupo e buon viaggio, e che possiate fare tesoro di questa esperienza: per non essere massa grigia che distoglie gli occhi dal male, ma cittadini di domani che da esso traggono la lezione per costruire un mondo di pace, più inclusivo e tollerante”, il pensiero rivolto ai ragazzi dal primo cittadino.

Comunicato stampa