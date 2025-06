Bellaria Igea Marina: dall’evento della Notte Rosa prende ufficialmente il via l’estate 2025

Bellaria Igea Marina inaugura la stagione estiva con una settimana di eventi e spettacoli dedicati soprattutto alle famiglie, a partire dall’evento di punta della Notte Rosa che ha coinvolto l’intera costa romagnola con concerti e intrattenimenti diffusi.

Dal 16 al 19 giugno, la città ha ospitato una serie di appuntamenti pensati per i più piccoli, con spettacoli di magia, clownerie, marionette e comicità nei piazzali Alda Merini, Capitaneria di Porto, Kennedy e Marcianò. Inoltre, la mostra Lego® “Eco City Lab”, attiva fino al 27 luglio, ha offerto l’ingresso gratuito ai bambini under 12 durante la Settimana della Notte Rosa.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Filippo Giorgetti, che ha dichiarato: «Una Notte Rosa molto vissuta e partecipata dagli ospiti. È stata ricca di sfumature e ha coinvolto target di età diversi, soddisfacendo gusti ed esigenze di tutti. Dalle serate rilassanti con i concerti all’alba fino al divertimento dei Carnevali in Rosa e dj set, culminati con il Concerto di Mirko Casadei POPular folk Orchestra all’Arena Roma».

Il Carnevale in Rosa, con carri coloratissimi, maschere e animazione di giocolieri e tamburi, ha animato le serate di venerdì 20 e sabato 21 giugno lungo Viale Pinzon, Viale Panzini e Lungomare Colombo, attirando un numeroso pubblico di bambini. Contemporaneamente, i dj set con gli Space Invaders e il vocalist Franky Party hanno animato piazzale Kennedy e Alda Merini. Il tradizionale spettacolo pirotecnico al porto canale cittadino ha concluso la festa venerdì sera, colorando i cieli della Riviera Romagnola con una suggestiva coreografia.

Non sono mancati i momenti dedicati alla musica e al benessere, con concerti alle prime luci dell’alba come il “Concerto di Darma & Friends” al Polo Est Village e “Speciale – I Suoni del Sole”, che domenica 22 giugno ha proposto strumenti ancestrali suonati contemporaneamente in più piazzali vista mare.

Paolo Borghesi, Presidente della Fondazione Verdeblu, ha sottolineato: «Bellaria Igea Marina più che una Notte Rosa, direi che ha vissuto una Settimana Rosea! Dal lunedì al giovedì abbiamo proposto spettacoli per bambini e la mostra Lego®, che continuerà fino a fine luglio. Il nostro lavoro, in collaborazione con l’Amministrazione e i soci, mira a offrire eventi promozionali in linea con il target family della città».

Domenica sera, l’ex Colonia Roma ha riaperto al pubblico la sua Arena ospitando il concerto di Mirko Casadei POPular folk orchestra, che ha portato a Bellaria Igea Marina tutto lo spirito festoso e gioioso della Romagna, coinvolgendo il pubblico con i più famosi successi romagnoli e italiani.

L’assessore al Turismo, Milena Casali, ha evidenziato: «La Notte Rosa di Bellaria Igea Marina ha rappresentato l’essenza e la ricchezza del nostro territorio, valorizzando la tradizione romagnola e le attività dedicate ai più piccoli, pilastri della nostra identità family. Non è mancato il divertimento, elemento imprescindibile per una festa che coinvolge tutta la comunità».

L’anticipazione della data ha trasformato l’evento in un vero e proprio festival d’inizio estate, segnando un importante banco di prova per il territorio. La sfida ora sarà consolidare questa opportunità con particolare attenzione al mercato estero, per ampliare visibilità e attrattività a livello internazionale.

La stagione estiva proseguirà con numerosi eventi, tra cui il 15° European Tango Cup & Festival dal 26 al 29 giugno al Palacongressi, i concerti mattutini “I Suoni del Sole” dal 30 giugno al 22 agosto, e la novità “Made In Bim”, rassegna musicale dedicata alle band locali in Piazza Perugia ogni martedì di luglio e agosto. Previsti inoltre lo spettacolo pirotecnico musicale di Ferragosto, la Messa Rock il 15 agosto e la rassegna “Note di Gusto” con musica e street food all’Arena Roma in due weekend di agosto.

Non mancheranno appuntamenti culturali, sportivi, concerti e rievocazioni storiche come lo Sbarco dei Saraceni e la Beach Run, promossi dalle realtà cittadine.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito ufficiale www.bellariaigeamarina.org.