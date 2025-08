Bellaria Igea Marina, domani “Una notte al Piper” con la Dino Gnassi Band al parco della Casa Rossa

Domani, mercoledì 6 agosto, alle ore 21.30, il parco della Casa Rossa di Bellaria Igea Marina ospiterà il concerto “Una notte al Piper”, evento gratuito dedicato a celebrare la magia e la storia di uno dei locali più iconici della musica italiana e internazionale.

Il Piper è stato un luogo simbolo della musica, capace di contribuire in modo significativo alla sprovincializzazione musicale in Italia. Nel corso degli anni ha visto esibirsi artisti di fama nazionale come Caterina Caselli, Lucio Battisti, Loredana Bertè, Mia Martini, Rita Pavone, Nino Ferrer, Fred Bongusto, oltre a gruppi storici come Rokes, Equipe 84, Dik Dik, Pecore Nere, Mal e i Primitives, Formula Tre, Ricchi e Poveri, New Trolls, Le Orme e i Pooh. Non meno importanti sono stati gli ospiti internazionali che hanno calcato il palco del Piper, tra cui Procol Harum, Byrds, Pink Floyd, Genesis, Sly and Family Stone, David Bowie, Lionel Hampton, Duke Ellington, Jimi Hendrix e Nirvana.

Un nome emblematico legato al locale è quello di Patty Pravo, spesso definita “la ragazza del Piper”.

L’evento di domani sera sarà affidato alla Dino Gnassi Band, che con il concerto “Una notte al Piper” intende riportare in vita quell’atmosfera unica e quel mito musicale che ha segnato un’epoca.

L’ingresso è gratuito e l’appuntamento è fissato per le 21.30 nel suggestivo parco della Casa Rossa.