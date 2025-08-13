Bellaria Igea Marina, due nuovi defibrillatori in dotazione alla Polizia Locale

La comunità di Bellaria Igea Marina rafforza le proprie dotazioni per il soccorso salva vita: da oggi il Comando di Polizia Locale dispone di due nuovi defibrillatori di ultima generazione, grazie a un finanziamento regionale.
Gli strumenti, altamente “intelligenti”, permettono agli agenti di intervenire in modo più semplice ed efficace nelle emergenze, sostituendo le apparecchiature precedenti ormai obsolete. A breve, un terzo defibrillatore dello stesso tipo verrà collocato in una postazione fissa sul territorio, completando il potenziamento della rete di sicurezza sanitaria.
La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina alla presenza del Direttore della Centrale Operativa 118 per la Romagna, Maurizio Menarini, accolto dal sindaco Filippo Giorgetti, dall’assessore Ivan Monticelli, dal Capo di Gabinetto con funzione di supporto alla Sicurezza Antonio Amato e da una delegazione della Polizia Locale guidata dal vice comandante Giovanni Bagli.
L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, garantendo interventi tempestivi in caso di emergenze cardiache.