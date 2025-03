Bellaria Igea Marina e il ricordo delle Vittime innocenti delle mafie.

Oggi, nella Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie, il Sindaco Filippo Giorgetti e una rappresentanza della Giunta si sono uniti ai ragazzi delle scuole partecipando al “Pranzo della Legalità”: con le mense che hanno utilizzato per l’occasione pasta e olio prodotti dalla Cooperativa Libera Terra, la quale gestisce terreni confiscati alla criminalità organizzata. Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la ditta di ristorazione Gemos e con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, di cui il nostro Comune è Ente capofila.

La Città di Bellaria Igea Marina ha inoltre preso parte in mattinata a un altro momento di incontro e riflessione collettiva firmato dall’Osservatorio: la “Marcia della Legalità”, che ha visto sfilare a Rimini due classi dell’IC Rita Levi Montalcini, alla presenza anche del primo cittadino e del Vice Sindaco Francesco Grassi.

Sindaco di Bellaria Igea Marina