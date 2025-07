Bellaria Igea Marina, elicotteri in volo e forze dell’ordine in mostra: domani torna “Bell’Italia”

Sarà una festa di comunità, dedizione e identità nazionale quella che animerà il porto canale di Igea Marina questo sabato, 5 luglio, a partire dalle ore 16.00. “Bell’Italia”, la manifestazione che celebra il valore del servizio, il senso di appartenenza e l’impegno per il bene comune, torna per la sua sesta edizione con un programma ricco di appuntamenti spettacolari e momenti di incontro tra cittadini e istituzioni.

L’area interessata sarà quella di piazzale Capitaneria di Porto, estendendosi alle zone adiacenti sul lato di Igea Marina, dove troveranno posto mezzi militari storici e moderni, strumentazioni d’avanguardia delle forze dell’ordine e reparti specializzati. L’evento offrirà un’occasione unica per ammirare da vicino veicoli, attrezzature e divise che incarnano la protezione e la sicurezza del Paese.

Ma “Bell’Italia” non è solo esposizione: stand informativi, attività per bambini, gadget e animazione renderanno la giornata viva e inclusiva, grazie anche al contributo di numerose associazioni d’arma. Ai più piccoli sarà dedicata una parte significativa dell’evento, tra laboratori, giochi e momenti pensati per stimolare la curiosità e la consapevolezza del ruolo delle forze armate nella società civile.

Tra i momenti clou dell’edizione 2025 ci sarà, alle ore 18.00, il sorvolo dell’elicottero AW169 della Guardia di Finanza di Rimini, affiancato dai reparti cinofilo, aeronavale (Roan) e di soccorso alpino (SAGF) dell’Abetone. A seguire, le spettacolari simulazioni operative in volo degli elicotteri militari NH90 e AH129 Mangusta del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”.

Il parterre dei reparti partecipanti si conferma ampio e autorevole. Accanto alla Guardia di Finanza, saranno presenti:

il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” di Forlì,

il Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna,

la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ,

il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ,

l’ Arma dei Carabinieri ,

la Polizia di Stato , con i reparti stradale e scientifica ,

la Polizia Penitenziaria ,

i Vigili del Fuoco ,

la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina con uomini e mezzi.

A inaugurare la giornata sarà, in forma solenne, l’alzabandiera delle ore 16.00, mentre la conclusione avverrà alle 22.30 con l’ammainabandiera, sulle note dell’Inno di Mameli, alla presenza delle autorità locali e dopo l’esibizione musicale della Banda della Città di Rimini, diretta dal Maestro Stefano Serafini.

“Bell’Italia” è molto più di una vetrina istituzionale: è un omaggio a chi ogni giorno protegge il Paese e un’occasione per riscoprire, nel contatto diretto, l’importanza della solidarietà, del dovere e dell’identità collettiva.