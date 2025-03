Bellaria Igea Marina. Ex scuola Pascoli: online l’avviso per l’affidamento temporaneo dei locali

Obiettivo, rendere gli spazi fruibili come aula studio per gli studenti e sede di incontro per le realtà associative cittadine.

Una gestione che ne consenta l’utilizzo come aula studio, rendendoli inoltre fruibili come sede di incontro delle realtà associative cittadine: questo l’obiettivo con cui l’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, finalizzato all’affidamento temporaneo dei locali dell’ex scuola primaria Pascoli di via Elios Mauro.

Si parla, in particolare, degli spazi al piano terra della struttura, ricordando che dall’anno scolastico in corso non vi è più attiva quella che per decenni è stata la Scuola Primaria Statale Giovanni Pascoli. Il plesso è, quindi, attualmente chiuso e verrà demolito, come richiede il fondo PNRR sulla Missione Scuola, non appena completata la nuova primaria di via Bellini, la cui costruzione marcia spedita con fine lavori programmata nel 2026. Nel periodo transitorio che precederà questi scenari ed i futuri utilizzi dell’area, è intenzione dell’Amministrazione destinare questi luoghi attualmente inutilizzati ad attività di pubblica utilità svolte da parte dei cittadini, dei comitati senza scopo di lucro aventi sede e operanti Belluria Igea Marina, delle associazioni locali, siano esse culturali, sportive, ricreative o assistenziali, con particolare attenzione alla popolazione più giovane.

Per tale motivo, l’avviso attualmente online esplicita la ricerca di un soggetto appartenente alla categoria delle realtà senza scopo di lucro, che gestisca temporaneamente, in forma singola o in collaborazione con altri soggetti, gli spazi del piano terra dell’ex plesso scolastico. Il gestore sarà chiamato anzitutto a proporre un calendario di aperture giornaliere dei locali a favore degli studenti che necessitano di aule studio, ampliando l’offerta di spazi fruibili rappresentata dalla Biblioteca Comunale ed estendendola alle ore serali; non di meno, il soggetto a cui saranno affidati gli spazi dovrà anche gestire il calendario di utilizzo del plesso come sede di incontro delle associazioni che ne faranno.

Sottolineando che sarà il Comune di Bellaria Igea Marina ad accollarsi il costo delle utenze e della manutenzione, si segnala infine che la scadenza dell’avviso è fissata a mercoledì 16 aprile; atto integrale e modulistica sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea- marina.rn.it

