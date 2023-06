Bellaria Igea Marina festeggia gli ottant’ anni di Raffaella Carrà, in Piazzale Kennedy domenica 18 giugno alle ore 17.30.

Diciotto giugno 1943, nasceva Raffella Pelloni conosciuta da tutti come Raffaella Carrà. Quest’anno avrebbe compiuto ottant’anni: per l’occasione Bellaria Igea Marina le rende omaggio con una mostra fotografica particolare, dove le immagini raccontano una storia di amore o simpatia con Little Tony, quando i due erano ancora agli esordi. L’inaugurazione della mostra sarà celebrata con una festa-spettacolo dedicata a lei in primis, ricordando anche il cantante Sanmarinese. In apertura la Dino Gnassi Corporation, band dello storico Maurizio Costanzo Show, dedicherà un brano ad entrambi i personaggi celebrati; l’evento sarà presentato da Sergio Barducci giornalista e scrittore, già capo redattore della Tv di Stato Sanmarinese e autore di libri, che condurrà un Talk Show con i personaggi dello spettacolo e della politica italiana. Ospiti sul palco in Piazzale Kennedy alle 17,30: Cristiana Ciacci, figlia del famoso “ciuffo italiano” Little Tony che oltre a raccontare il padre si esibirà cantando i brani più famosi di Little; Michele Bovi capostruttura per l’intrattenimento di Rai 1 e autore di diversi programmi televisivi tra cui TecheTecheTe’.

Interverrà il Sindaco Filippo Giorgetti per inaugurare la mostra ed il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, curatore dell’evento.

Seguirà lo spettacolo con la Dino Gnassi Corporation, dedicato a Raffaella Carrà, con musiche e balli evocativi dell’icona più amata dello spettacolo Italiano.

<< Saranno esposite alla mostra intitolata “La storia d’amore di Lella e il ragazzo con ciuffo”, dieci immagini>>- spiegano da Fondazione Verdeblu- << dalle dimensioni di 150 centimetri per lato, cinque delle quali raffigureranno degli scatti dei due artisti insieme; una ricorderà la copertina del disco “il Ragazzo col Ciuffo” e le ultime quattro immagini raffigureranno una giovane Raffaella immortalate dallo storico fotografo Bellariese, Italo Angelini.>>