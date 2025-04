Bellaria Igea Marina festeggia la Notte Rosa 2024 con un weekend di eventi per tutta la famiglia!

A Bellaria Igea Marina, per la Notte Rosa 2024, i festeggiamenti partiranno venerdì 5 luglio con il coloratissimo Carnevale in Rosa che con carri e cortei mascherati percorrerà il lungomare di Igea Marina (Viale Pinzon) dalle ore 21.30 con intrattenimento e caramelle per i più piccoli; sul versante bellariese invece, presso il Piazzale Kennedy, il duo Space Invaders dj & Dibla Vocalist suoneranno alla consolle dalle ore 21.00. Non mancherà il tradizionale appuntamento dei Fuochi artificiali: uno spettacolo pirotecnico che colorerà i cieli dell’intera costa romagnola, visibile da Piazzale Capitaneria di Porto e lungo le spiagge dalle ore 24.00. Sabato 6 prenderà invece avvio la rassegna del sabato pomeriggio con l’Opening Energy Boat: l’aperitivo itinerante con dj set a bordo della Motonave super Tayfun che per tutta l’estate porterà tanta musica e divertimento durante i sabati pomeriggio: imbarco ore 15.30 presso il porto canale (lato Bellaria) – info e biglietti, eventi@fondazioneverdeblu.org . In occasione del Flash Mob “Weekend Dance”, indetto da VisitRomagna per festeggiare assieme con un divertente momento conviviale di musica e danza, l’Energy Boat alle ore 18.00 attraccherà presso il Pontile della Spiaggia n. 35 facendo ballare tutti quanti in una grande discoteca in mare!

Sabato sera, torna il Carnevale in Rosa ad animare il lungomare Colombo e Viale Panzini di Bellaria, alle 21.30 ed il Dj set Space Invaders & Mattia Vocalist si esibiranno alle 21.00 in Viale Ennio ad Igea Marina. Infine, domenica 7 luglio, i grandi protagonisti saranno Mirko Casadei e la BIG BAND. Dalla mattina, alle ore 11.00 Mirko e la BIG BAND faranno ballare la spiaggia di Bellaria Igea Marina con il tour “Balamondo… balla sulla sabbia!” che farà tappa, attraverso la Motonave Super Tayfun, ai Pontili n.11/35/77 con i brani più famosi della tradizione Casadei: per concludere, in serata, alle ore 21.00, Mirko Casadei e la BIG BAND si esibiranno in Concerto presso il Piazzale Capitaneria di Porto, nella magica atmosfera del porto canale cittadino.

Durante il weekend, inoltre, torneranno anche le suggestive cene in spiaggia de “La Gradisca”, organizzate dalle Categorie economiche della città in collaborazione con Fondazione Verdeblu.

Tutte le informazioni sono sempre consultabili sul sito: www.bellariaigeamarina.org