BELLARIA IGEA MARINA. Futuro Verde APS: rinnovate le cariche sociali, primo atto adesione al Rimini Summer Pride 2025

Rimini, 05 Luglio 2025- L’associazione Futuro Verde APS, attiva sul territorio provinciale riminese con focus da tempo rivolto alle citta? di Rimini, Bellaria Igea Marina e Riccione su attivita? di promozione della sostenibilita? ambientale e della cura del territorio, comunica il rinnovo delle cariche sociali avvenuto nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi Giovedi? sera a Rimini.

A seguito delle votazioni, e? stato eletto alla presidenza dell’associazione Alessandro Romano, gia? vice-presidente, a testimonianza della fiducia e della continuita? nel percorso intrapreso in questi anni dalla sua predecessora Cristina Belletti.

Insieme al Presidente, sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2025–2028, cosi? composto:

Vicepresidente: Alessandro Zavatta

Segretario e Tesoriere: Giacomo Gnoli

Consiglieri: Yuliana Trengia, Jorge Valdivia, Francesca Bertozzi, Michele Ghiselli, Alessia Lea Di Rago e un’ ulteriore componente in corso di nomina.

Il rinnovo delle cariche rappresenta un importante momento di consolidamento per Futuro Verde A.P.S., che continua a lavorare con impegno per la tutela dell’ambiente, l’educazione ecologica e la promozione di pratiche sostenibili nella comunita? provinciale riminese.

” Siamo pronti a raccogliere nuove sfide, con lo stesso entusiasmo e spirito di servizio che ci accompagna sin dalla nascita dell’associazione. Il nostro impegno sara? sempre orientato alla costruzione di un futuro piu? verde e consapevole. Come primo atto, sono felice di comunicare che anche nel 2025 la nostra comunita? associativa sara? presente e sosterra? il Rimini Summer Pride in programma il 26 Luglio sul lungomare di Rimini.” ha dichiarato il neo-presidente Alessandro Romano.

Il nuovo direttivo e? gia? al lavoro per definire il calendario delle attivita? per l’anno in corso, tra cui laboratori ambientali in occasione di Giardini D’ Autore a fine settembre a Rimini, giornate ecologiche per promuovere la mobilita? sostenibile, incontri pubblici e progetti di sensibilizzazione sul territorio per supportare le famiglie verso la svolta verde nelle azioni quotidiane.

Per maggiori informazioni o per aderire all’associazione:

futuroverdeaps@gmail.com