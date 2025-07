Bellaria Igea Marina. Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento: coi ragazzi in spiaggia nel segno della sicurezza

Ecco alcuni scatti dell’appuntamento di questa mattina presso la spiaggia utilizzata dai centri estivi a Igea Marina, dove i partecipanti sono stati coinvolti in attività incentrate sul tema della sicurezza in mare. Evento promosso in collaborazione la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina e Kiklos SSD in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. Nello stesso contesto, domani alle 9.15 al Bagno 61, si svolgerà una mattinata di approfondimento a cura della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, che coinvolgerà i ragazzi nell’evento “Blu Sicuro”, volto ad avvicinare i più piccoli al mondo della subacquea, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente marino; appuntamento promosso in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina.

