Bellaria Igea Marina. “Golden Walk”, la moda bellariese torna in passerella. Appuntamento venerdì 25 aprile in piazza Don Minzoni

La Città di Bellaria Igea Marina è pronta ad accogliere un’inedita sfilata di moda intitolata “Golden Walk. La moda sfila dove il sole non tramonta mai”. L’appuntamento è per venerdì 25 aprile a partire dalle ore 18.00 in piazza Don Minzoni, proprio nel cuore dell’Isola dei Platani, per un evento nato da un’idea e su proposta di alcune attività commerciali del territorio che ha trovato collaborazione in Fondazione Verdeblu, con il sostegno di Amministrazione Comunale e BIM Imprese Confcommercio.

Il tema sarà quello dell’eleganza senza tempo, in una sfilata che si propone di fondere il fascino rétro delle passerelle anni Ottanta e lo stile contemporaneo dei negozi più prestigiosi di Bellaria Igea Marina: un ritorno agli anni in cui il glamour si viveva per strada, dove ogni vetrina era un palcoscenico e ogni passo un’affermazione di stile. Allo stesso modo, la città vuole così riscoprire il suo spirito fashion con un evento esclusivo capace di coniugare tradizione e modernità, che vedrà fianco a fianco alcuni tra negozi storici e nuove eccellenze di Bellaria Igea Marina, uniti per celebrare l’eleganza, l’identità e la bellezza senza tempo della moda italiana. Ognuna delle attività presenti in passerella porterà sul finale un volto noto e amato di Bellaria Igea Marina, un testimone di storie e tradizioni che sfilerà nel cuore cittadino in omaggio all’identità di Bellaria Igea Marina. L’evento sarà accompagnato dalla voce di Dany Greggio e dalle note di Dj Ramiro, con incursioni musicali a cura della violinista Mariella Papanaga. A seguire, un dj set e aperitivo a cura degli esercizi aderenti.