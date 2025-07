Bellaria Igea Marina, il Panda Day parte in anticipo: domani “Special Beach” con Special Olympics

Il “Panda Day”, torneo benefico di beach volley giunto alla terza edizione in memoria di Francesco Pandolfi, prenderà il via in anticipo con un evento speciale: sabato 12 luglio il Polo Est ospiterà infatti “Special Beach”, giornata inclusiva organizzata in collaborazione con Special Olympics Italia – Team Emilia Romagna.

Protagoniste, squadre miste composte anche da persone con disabilità, in una manifestazione che anticipa e arricchisce il tradizionale appuntamento domenicale con il torneo vero e proprio, in programma domenica 13 luglio.

Promosso dall’associazione “Amici del Panda”, il Panda Day nasce per unire sport, memoria e solidarietà. I proventi dell’intero weekend saranno destinati al progetto “Sosteniamo il robot di Rimini”, a sostegno della chirurgia pancreatica robotica dell’ospedale Infermi.