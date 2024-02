BELLARIA IGEA MARINA IN FESTA: NEL WEEKEND LA FIERA DI SANT’APOLLONIA

Tutto pronto a Bellaria Igea Marina per la “Fiera di Sant’Apollonia”. Torna, da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, la grande celebrazione dell’identità e della tradizione cittadina, che omaggerà, come ogni anno, la sua Santa Patrona: tra gastronomia tipica, eccellenze locali, intrattenimento, sport e cultura. Primo weekend di una kermesse che, di fatto, coprirà tutto il mese di febbraio.

La Fiera, organizzata da Promo D e patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina, come nella sua migliore tradizione sarà un grande evento diffuso, lungo tutto viale Paolo Guidi, ma anche vie limitrofe e piazza del Popolo; qui, già da sabato scorso e sino al 18 febbraio saranno presenti i colori, le attrazioni e il divertimento del Luna Park.

Tornando alla fiera vera e propria, nei tre giorni di festa, lungo l’Isola dei Platani e vie limitrofe dalle 10.00 alle 20.00 sarà possibile trovare stand gastronomici e dell’artigianato, con grande attenzione alla qualità e ai prodotti tipici. Tra i piatti forti della manifestazione, vi sarà il ritorno, in piazza Don Minzoni, dello stand gastronomico “Osteria dla Pulogna” – Osteria dell’Apollonia – dove la Pro Loco di Bellaria Igea Marina, l’Associazione Banca del Tempo e gli Scout cucineranno per i visitatori, sia a pranzo che a cena. Ai fornelli nella cucina della Banca del Tempo vi sarà Frida Vasini, l’azdora bellariese protagonista insieme ad Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco” ed “È sempre Mezzogiorno”. La Pro Loco dal canto suo, sarà invece presente alla Fiera anche con un laboratorio ed un mercatino sostenibile improntato al riuso, due iniziative espressamente pensate per i più piccoli.

Altra novità dell’edizione 2024, l’evento che farà avvicinare il mondo dello sport alla comunità di Bellaria Igea Marina, con una decina di associazioni sportive le quali, il 9 febbraio, saranno presenti per tutto il giorno con un proprio stand in piazzetta Fellini, di fronte alla Biblioteca Comunale, al fine di promuovere la propria attività e tutti i progetti programmati per l’anno in corso.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali. Tra questi si segnalano le due proiezioni del weekend al Cinema Teatro Astra: venerdì alle 21.00, il capolavoro Disney “Fantasia”, in lingua originale, e domenica alle 17.30 l’ultima acclamata pellicola firmata da Wim Wenders, “Perfect days”. Presso la Biblioteca Comunale, invece, questo venerdì alle ore 16.00 sarà inaugurata un’esposizione di trenta opere, eseguite ad acquerello, olio e acrilico, promossa dall’associazione Bell’Arte e visitabile sino a domenica.

Domenica 11 febbraio poi, con partenza da piazza Don Minzoni alle ore 9.30, si svolgerà una “Camminata di Carnevale” di circa otto chilometri lungo il territorio, mentre dalle 15.00 si terranno la “Tombola Fosforica”, la premiazione del 18° Concorso “Mare Nostrum – Un Mare D’Amare” e l’esibizione dell’associazione “Corale Bellaria Igea Marina”; dalle 15.30 alle 17.30, si aprirà anche il laboratorio gratuito per bambini e ragazzi “I Cuori di San Valentino”.

Dopo questo primo weekend di festa, le celebrazioni continueranno con tante altre occasioni di incontro, aggregazione, divertimento e cultura. A partire dal 26^ Carnevale di Bellaria Igea Marina in scena martedì 13 febbraio al Palacongressi, passando attraverso il convegno di studi al Palazzo del Turismo dedicato ad Alfredo Panzini del 15 e 16 febbraio – tutti i dettagli saranno comunicati i prossimi giorni – , sino alla serata di sabato 24 febbraio, sempre al Palacongressi, in cui verrà decretato il vincitore del “Premio Panzini” 2024; nel mezzo, sabato 17 e domenica 18 febbraio, i festeggiamenti del San Valentino, con il centro di Bellaria nuovamente animato da stand e momenti di intrattenimento ad hoc rivolti a tutti gli innamorati.

Per ulteriori informazioni: 0541.827254.

Comune di Bellaria