Bellaria Igea Marina. Integrazione, autonomia e contrasto alla marginalità: ecco il corso di italiano per donne e madri straniere

Comincerà a breve a Bellaria Igea Marina un corso di lingua italiana espressamente pensato e rivolto a donne e mamme straniere, in particolare quelle con figli in età prescolare. Un servizio prezioso in ottica di integrazione e inclusione, che punta a migliorare nel concreto la qualità della vita di tutte le potenziali interessate: nella consapevolezza che linguaggio e comunicazione siano strumenti fondamentali per la loro autonomia, nei rapporti sociali ed interpersonali.

Le lezioni sono frutto di un progetto a cura di Associazione Arcobaleno ODV, finanziato dall’Amministrazione Comunale per oltre 5.600 euro. Completamente gratuito per le utenti, il corso si svolgerà il lunedì dalle 16.30 alle 18.00 presso il Centro per le Famiglie di via Ferrarin e sarà tenuto da un docente con formazione in italiano L2; si comincerà lunedì 21 ottobre, per un percorso che terminerà poi nel mese di maggio. Un’attività intensiva in cui si mirerà alla trasmissione di una conoscenza di base della lingua a coloro che si avvicinano per la prima volta all’apprendimento dell’italiano, consolidando allo stesso modo le conoscenze linguistiche già acquisite di quelle donne che già possiedono competenze iniziali.

Durante il corso si lavorerà sulla padronanza del lessico, con un’attenzione particolare a quello utile nel relazionarsi con i servizi educativi e scolastici che coinvolgono i figli, e in generale nell’interazione con enti e burocrazia. Saranno incoraggiati altresì l’acquisizione di competenze digitali utili, se non indispensabili, per sostenere i figli quando dovranno svolgere i compiti scolastici quotidiani, ma anche lo scambio di esperienze e saperi per la costruzione di relazioni e la prevenzione di situazioni di marginalità e isolamento. Un approccio umanistico-affettivo di cui è parte integrante la possibilità per le studentesse, di recarsi alle lezioni insieme ai propri bambini, la cui presenza verrà gestita da due educatrici specializzate che proporranno laboratori ludici, artistici ed eventualmente anche didattici.