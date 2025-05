Bellaria Igea Marina lancia ufficialmente il progetto “Controllo di Comunità” per la sicurezza urbana

Bellaria Igea Marina dà il via al progetto “Controllo di Comunità”, un’iniziativa di partecipazione attiva dei cittadini nella prevenzione e nella sicurezza del territorio. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro operativo per fare il punto sui primi risultati e feedback raccolti dai volontari coinvolti, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Gian Guido Nobili, Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità della Regione Emilia-Romagna, e il Luogotenente Luigi Migliore, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bellaria Igea Marina.

Al tavolo di lavoro hanno partecipato anche il Sindaco Filippo Giorgetti, il Vice Sindaco Francesco Grassi, l’Assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli, il Dirigente comunale Ivan Cecchini e il Capo di Gabinetto Antonio Amato, che supporta il progetto in ambito sicurezza. L’incontro si è svolto in un clima collaborativo, con la partecipazione di una rappresentanza dei cittadini aderenti all’iniziativa.

Lanciato a fine 2024, il progetto di controllo del vicinato punta a rafforzare la sicurezza urbana attraverso la costruzione di una rete di comunicazione tra cittadini e forze dell’ordine, valorizzando il senso di comunità e la responsabilità collettiva. Dopo una fase di adesione che ha raccolto circa settanta volontari, è iniziata la formazione degli stessi, suddivisi in cinque zone di riferimento.

Gli incontri formativi, condotti dal Capo di Gabinetto Antonio Amato e da quattro ispettori della Polizia Locale, hanno preparato i volontari a monitorare il territorio, senza sostituirsi alle forze dell’ordine, ma fungendo da punto di osservazione qualificato e tramite per segnalazioni tempestive e attendibili.

Cinque referenti, uno per ogni zona, sono stati designati per coordinare le comunicazioni e fungere da collegamento diretto con il Comando della Polizia Municipale. Grazie a chat telefoniche create ad hoc, i controllori di vicinato possono comunicare in tempo reale tra loro, migliorando l’efficacia e la rapidità delle segnalazioni.

L’Assessore Monticelli ha sottolineato l’importanza di questa rete, che supera la tradizionale vigilanza per diventare un vero “controllo di comunità”, coinvolgendo attivamente i cittadini nella tutela della sicurezza locale. Ha inoltre evidenziato come anche il precedente incarico del Comandante Migliore, nel Comune di Pianoro, abbia visto la realizzazione di un progetto simile con esiti positivi.

Il progetto rappresenta un passo avanti per Bellaria Igea Marina, grazie anche al sostegno concreto della Regione Emilia-Romagna, testimoniato dalla partecipazione di Nobili, e alla collaborazione con le forze dell’ordine locali.

Chiunque voglia unirsi all’iniziativa può ancora farlo, contribuendo così a una comunità più sicura e coesa.