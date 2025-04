Bellaria Igea Marina, luminarie spente e un giardino in memoria di Papa Francesco: il commosso omaggio della città

Un gesto silenzioso, ma carico di significato: in occasione della scomparsa di Papa Francesco, la città di Bellaria Igea Marina ha deciso di rendere omaggio al Santo Padre con simboli di rispetto e memoria diffusi in vari luoghi della comunità.

Come già avvenuto il giorno del decesso, le luminarie del centro cittadino resteranno spente anche il 26 aprile, in tutte le vie solitamente illuminate in occasione delle festività. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Isola dei Platani ODV, ha coinvolto anche La Nuova Cagnona, che aderirà allo stesso gesto di raccoglimento e rispetto.

Ma il tributo non si ferma alle luci. Durante la mattinata di sabato, alle ore 10, anche l’Associazione Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina APS osserverà un minuto di silenzio nell’ambito delle attività laboratoriali per bambini in programma presso la Stazione ferroviaria, nell’area dell’“Orto Urbano”.

Il momento culminante delle iniziative commemorative è previsto per il 27 aprile alle ore 15:30, con l’inaugurazione del “Giardino delle Iris” nei giardini del viale Pascoli, zona mare. Un angolo verde che diventerà luogo di riflessione e rinascita, nel segno della pace e del dialogo tra i popoli. L’iniziativa è stata promossa e finanziata dalla Banca del Tempo e sarà dedicata alla figura di Papa Francesco, ricordato per i suoi incessanti appelli alla pace universale, alla fratellanza e alla cura del prossimo.

L’evento si svolgerà a margine della conferenza con Lorena Montanari, ibridatrice di fama, portando così un messaggio di bellezza e speranza attraverso il linguaggio simbolico dei fiori. L’iris, scelto come emblema dell’iniziativa, rappresenta infatti da secoli un simbolo di spiritualità, rinascita e armonia tra i popoli.

Un piccolo ma intenso mosaico di gesti condivisi che, in maniera composta e autentica, testimonia l’affetto della comunità di Bellaria Igea Marina per un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia della Chiesa e nel cuore di molti.