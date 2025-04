Bellaria Igea Marina. Meno emissioni e più mobilità dolce: inaugurato il nuovo servizio di sharing bici e monopattini elettrici

Al via la collaborazione sperimentale tra Amministrazione Comunale e Lime Technology, l’azienda di veicoli elettrici condivisi più grande del mondo

La Città di Bellaria Igea Marina fa un ulteriore passo avanti sul fronte del trasporto sostenibile e della mobilità dolce. E’ stato infatti inaugurato questa mattina, con una piccola cerimonia avvenuta proprio di fronte alla residenza comunale, il nuovo servizio di sharing di biciclette e monopattini frutto della collaborazione sperimentale tra Amministrazione e Lime Technology: l’azienda di veicoli elettrici condivisi più grande del mondo, che opera in più di 2 80 città in circa 30 diversi paesi.

“ Un progetto che ci vede affiancati a un partner prestigioso e affidabile, con il quale abbiamo definito l’introduzione del servizio a Bellaria Igea Marina cercando di declinarlo nel modo più aderente possibile alle esigenze del territorio ”, spiega l’Assessore alla Mobilità Nicola Missiani. “ La disponibilità del nostro interlocutore, presente nella nostra città con una flotta di bici e monopattini completamente nuova ”, prosegue l’Assessore, “ ci darà la possibilità di apportare modifiche in corso d’opera a seconda delle necessità, sottolineando che lo stesso numero di mezzi a disposizione dell’utenza sarà variabile durante i vari periodi dell’anno. ” Numero che comunque è sin da ora nell’ordine di alcune decine e che durante l’estate salirà a quasi duecento tra biciclette e monopattini, “ rappresentando un servizio prezioso in ottica turistica che non intende sostituire, bensì integrare e valorizzare l’attività di noleggio condotta dai nostri operatori privati .”

Una ventina le postazioni ‘virtuali’ distribuite su tutto il territorio comunale, tra cui quella in piazza del Popolo teatro dell’inaugurazione, presso le quali è possibile salire su uno dei mezzi e avviare lo sharing oppure lasciarlo ponendo fine al noleggio. Una soluzione in più per muoversi scegliendo la mobilità dolce in ottica anche extracomunale, ad esempio per recarsi alla vicina Rimini dove la stessa azienda già opera. Lo sharing dei mezzi è semplice e intuitivo attraverso smartphone utilizzando l’app “Lime”, mentre sul sito ufficiale dell’azienda www.li.me/it-it è possibile trovare informazioni e curiosità utili circa il servizio; presto sarà inoltre online una sezione informativa dedicata anche sul sito istituzionale comunale.

Da evidenziare poi come l’utilizzo di bici e monopattini sia consentito a chi abbia compiuto almeno diciotto anni, “o vviamente soggetto alle normative in vigore in termini di circolazione su strada e con inibizione automatica in determinate zone ad alta frequentazione pedonale, ad esempio Bellaria centro, Igea Marina centro e lungomare Raffaella Carrà. Merita di essere sottolineato come questa iniziativa sperimentale abbia impatto zero sulle casse comunali, inoltre”, continua e conclude Missiani , “sebbene le tariffe base siano già molto competitive, gli accordi presi con l’azienda prevedono tutta una serie di scontistiche che interessano ad esempio i nostri dipendenti comunali, che intendiamo se n sibilizzare a spostamenti sostenibili nel tragitto casa-lavoro, ma anche i gruppi numerosi, con pacchetti che possono essere particolarmente utili ai nostri operatori turistici. ”

Comune di Bellaria Igea Marina