Bellaria Igea Marina, mini ciclo “Dall’8 all’8”: domani al Centro per le Famiglie si parla di stereotipi di genere

E’ in programma domani, alle 18 presso il Centro per le Famiglie, il secondo appuntamento del mini ciclo “Dall’8 all’8”, progetto che vede l’associazione Rompi il Silenzio in qualità di capofila, con il contributo dell’Amministrazione Comunale ed in collaborazione con l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini e lo stesso Centro per le Famiglie.

Un totale di quattro eventi, avviati lo scorso 8 marzo, che accompagneranno la città sino alle porte dell’estate, per altrettante occasioni di riflessione sui diritti di genere e, soprattutto, di valorizzazione in chiave positiva della figura della donna. Domani sarà approfondito il tema degli stereotipi di genere insieme a Marco Fagnani e Patrizio Cossa, gli autori rispettivamente dei podcast “Nei tuoi panni – Giorni da Papà” e “Bar Papà”. Per tutti i partecipanti è previsto un piccolo aperitivo conclusivo; ingresso gratuito e iscrizione consigliata a questo link: shorturl.at/3zV2q

Comunicato Stampa