Bellaria Igea Marina. Moderna e sostenibile: inaugurata la nuova palestra della scuola Ferrarin

Momento significativo, quello avvenuto in mattinata, con l’inaugurazione ufficiale della nuova palestra della scuola primaria Ferrarin, avvenuta alla presenza tra gli altri della dirigente scolastica Paola Fabbri, del Sindaco Filippo Giorgetti, del Vice Sindaco Francesco Grassi e dell’Assessore Adele Ceccarelli. Uno spazio rinnovato seguendo principi tecnici e progettuali moderni e sostenibili, che sarà sin da subito a servizio dell’attività didattica e di quelle delle realtà sportive che vi operano. La nuova palestra è parte dell’ambiziosa e profonda rigenerazione che interessa nel complesso la più grande primaria di Bellaria Igea Marina, per un valore di quasi 3 milioni di euro da fondi PNRR: un intervento che sarà ultimato nel 2026 e che a lavori conclusi consegnerà alla comunità una scuola più capiente in termini di spazi, con anche nuove aule e laboratori. Il tutto concepito, al pari della palestra, secondo criteri che guardano all’innovazione, alla qualità e alla vivibilità degli ambienti dedicati all’apprendimento, alla crescita e all’attività fisica dei ragazzi.

