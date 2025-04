Bellaria Igea Marina, modifiche alla viabilità per il weekend del 25 aprile: in arrivo migliaia di atleti per lo Young Volley

Dopo il successo degli eventi pasquali, la città si prepara a un altro fine settimana di grande affluenza e appuntamenti da non perdere. Da giovedì 24 a domenica 27 aprile 2025, Bellaria Igea Marina ospiterà infatti lo Young Volley on the Beach, il più grande torneo giovanile di beach volley d’Europa, organizzato da Kiklos. In parallelo, l’Isola dei Platani si animerà con i tradizionali Mercatini di Primavera.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e la gestione dei flussi turistici, il Comune ha predisposto importanti modifiche alla viabilità e alle soste.

Viabilità e parcheggi per lo Young Volley

Per favorire l’arrivo e l’accoglienza delle migliaia di partecipanti attesi, dalle ore 00.00 di giovedì 24 aprile fino alle 24.00 di domenica 27 aprile, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (h24) sul lato mare di viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Perseo e via Ennio (dal Bagno 74 al Bagno 79).

Saranno inoltre riservate aree di sosta per autobus in più zone della città:

Parcheggio di via Calatafimi (sottopasso Pertini)

Area tra il sottopasso di via Pertini e il nuovo sottopasso ferroviario

Piazza Falcone e Borsellino e relative strade laterali

Via Ennio , lato Ravenna, nei pressi del Palasport

Parcheggio tra via Properzio e via del Bragozzo

Area sterrata di via dei Saraceni, vicino al mercato ittico

Chiusure serali per viabilità locale

Nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 aprile, dalle ore 21.00 alle 01.00, saranno istituiti divieti di transito su:

via Virgilio e via Tibullo (in prossimità di via Lucrezio e via Lucilio), con transito consentito solo ai residenti

Tratto di viale Pinzon compreso tra via Properzio e piazzale Capitaneria di Porto, con divieto di transito e sosta eccetto autorizzati

Viabilità per i Mercatini di Primavera

Per lo svolgimento dei Mercatini di Primavera, che si terranno sabato 26 e domenica 27 aprile, saranno attivi i seguenti provvedimenti:

Divieto di transito e sosta h24 dalle 6.00 di sabato alle 24.00 di domenica in: Viale Paolo Guidi (da p.zza Matteotti a p.le Gramsci) Via Pascoli , via Pavese , via Don Milani , piazza Matteotti , piazza Don Minzoni , via Torre , via Romea

Divieto di transito e sosta dalle 08.00 alle 22.00 su via Perugia, nel tratto tra via Elios Mauro e via Roma

L’Amministrazione invita residenti, visitatori e operatori a consultare in anticipo i provvedimenti viabilistici e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea. Le modifiche sono pensate per garantire sicurezza, ordine e piena fruibilità degli eventi previsti nel weekend.