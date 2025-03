Bellaria Igea Marina. Morto l’albergatore vittima di aggressione nel suo hotel. Disposta l’autopsia

Si è spento Ennio Quadrelli, l’albergatore 87enne picchiato e rapinato due settimane fa nel suo hotel sul lungomare di Igea Marina. Quadrelli, titolare del tre stelle Majestic, è deceduto in ospedale a Cesenatico dove era ricoverato in seguito all’aggressione.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bellaria Igea Marina. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziano si trovava davanti al suo hotel, dove vive durante l’inverno, quando è stato bloccato da due uomini col volto coperto arrivati alle sue spalle, che l’hanno costretto ad aprire la porta d’ingresso.

Una volta all’interno uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola, mentre l’altro lo avrebbe colpito più volte. Probabilmente volevano convincerlo ad aprire la cassaforte, della quale però Quadrelli non aveva con sé la chiave. Alla fine sono fuggiti con circa mille euro in contanti prelevati dal suo portafoglio. Sarebbe stato proprio l’albergatore, sotto choc e sanguinante, a chiamare col cellulare il nipote, che successivamente lo ha accompagnato in pronto soccorso. Ora sarà l’autopsia a chiarire se esista un nesso causale tra la morte e i colpi inferti dai rapinatori.