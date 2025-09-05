Bellaria Igea Marina. Nuovo waterfront di Igea Marina: martedì doppio incontro illustrativo in vista dell’inizio lavori

Martedì 9 settembre, la Sala del Consiglio Comunale ospiterà il doppio incontro illustrativo ed informativo dedicato al nuovo waterfront di Igea Marina, in cui l’Amministrazione spiegherà dettagli operativi e cronoprogramma dell’attesa rigenerazione urbana di viale Pinzon: il cui avvio del cantiere è previsto tra fine settembre e inizio ottobre. Alle ore 16.00 un primo appuntamento sarà circoscritto ai ‘frontisti’ del lato mare – privati, chioschisti e titolari di concessioni balneari – , con analoghi contenuti che saranno poi oggetto di un secondo incontro aperto a tutta la cittadinanza alle ore 17.30.

L’opera , per un valore di tre milioni di euro equidivisi tra risorse regionali e comunali, interesser à un ampio tratto di viale Pinzon di circa un chilometro compreso tra il bagno 64 e piazza Alda Merini, con fine lavori indicativamente prevista entro il 2026. Un intervento atteso da decenni, che seguirà di poco tempo quell o analog o realizzat o a Bellaria e che ha consegnato alla zona Nord della città l’apprezzatissimo Lungomare Raffaella Carrà. Quello di viale Pinzon, si preannuncia come un intervento altrettanto ambizioso, che coinvolgerà l’intera sezione della strada per complessivi 15 metri di larghezza, ridefinendo profondamente l’esperienza di chi frequenta il lungomare di Igea Marina. Qui il nuovo waterfront, nella direzione mare-monte, vedrà a fianco delle strutture balneari anzitutto una prima fascia arredata con piante, un percorso ciclopedonale a sezione variabile con una larghezza minima di due metri e mezzo, un’altra area verde arredata a melie e tamerici, poi la carreggiata: opportuno evidenziare come questa, pur prevedendo la conferma dell’attuale senso unico di marcia, avrà dimensioni comunque generose, al fine di consentire l’eventuale utilizzo a doppio senso in caso di emergenza e, soprattutto, un agevole attività di carico e scarico. Sul lato monte, completerà la sezione un marciapiede, sottolineando come l’opera, una volta ultimata, sarà complanare per tutti i 15 metri di larghezza: senza sbalzi o gradini, favorendo così una piacevole percezione di spazio continuo e prestandosi alla pedonalizzazione totale, ad esempio in orario serale o in occasione di eventi.

Ultimo ma non per importanza, l’approccio tecnico e ambientale che ispira il progetto, impreziosito da una serie di accorgimenti rispondenti alla certificazione “SITES”, il più innovativo tra i sistemi di valutazione sullo sviluppo sostenibile del territorio. Tra questi ad esempio, la realizzazione di cosiddetti giardini della pioggia, ossia bacini realizzati appena sotto la superficie calpestabile funzionali tanto a mitigare gli effetti di eventi meteo estremi, quanto a un utilizzo virtuoso della risorsa idrica. Il nuovo waterfront, come ricordato nelle scorse settimane, si preannuncia quindi come un ambizioso e innovativo progetto di rigenerazione urbana nel cuore turistico di Igea Marina, strategico nell’ottica di una città sempre più attrattiva e competitiva nel panorama turistico.