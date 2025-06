Bellaria Igea Marina. Più performante, più sicuro, più inclusivo: sul piatto altri 500.000 euro per nuovi interventi al Palazzetto dello Sport

Un progetto che si è guadagnato 350.000 euro di finanziamento regionale; darà vita a opere che proseguono la riqualificazione energetica già in corso.

L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina si è aggiudicata un importante finanziamento di 350.000 euro nel contesto del fondo stanziato dalla Regione Emilia Romagna per la riqualificazione degli impianti sportivi. In particolare, il progetto che si è guadagnato l’accesso in graduatoria – uno dei cinque selezionati per la provincia di Rimini – è quello che interessa l’ ulteriore riqualificazione energetica e l’adeguamento impiantistico del Palazzetto dello Sport di viale Ennio: una struttura fondamentale per il mondo sportivo di Bellaria Igea Marina, fruita da centinaia e centinaia di atlete e atleti, soprattutto giovani e giovanissimi, nonché punto di riferimento per diverse realtà sportive, a partire dalla Dinamo Volley.

Il fondo regionale coprirà per il 70% il costo delle opere, integrato per 150.000 euro da risorse comunali; 500.000 euro, quindi, il valore complessivo del progetto, articolato in tre campi di interventi, ossia riqualificazione energetica, adeguamento dell’impianto in ottica di sicurezza e lavori finalizzati a migliorare l’accessibilità della struttura per i cittadini disabili.

Un progetto ancor più significativo poiché rappresenterà, di fatto, la prosecuzione di un primo pacchetto di interventi, attualmente in corso ed affidati ad Anthea. Una serie di lavori, in questo caso, per circa 360.000 euro, che vedono in fase di realizzazione la sostituzione delle caldaie esistenti e la riqualificazione della centrale termica, il rifacimento del collettore di distribuzione e dell’impianto dell’acqua calda, con sostituzione anche dell’impianto di regolazione della stessa centrale termica. Parte integrante di questo primo e già significativo restyling energetico, anche il relamping di parte del sistema di illuminazione e l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Come detto, la bontà del progetto presentato ed il cospicuo finanziamento ottenuto consentirà all’Amministrazione di dare continuità alle opere avviate presso il Palazzetto dello Sport, per ulteriori 500.000 euro totali. Lavori che si concentreranno in primis sugli infissi esterni, che verranno sostituiti portando immediati benefici in termini di vivibilità dei luoghi, con minori consumi e minor inquinamento ; la stessa finalità a cui risponde il previsto tamponamento di alcuni elementi finestrati con pareti opache. L’adeguamento in ottica di sicurezza si sostanzierà invece nell’installazione della linea vita in copertura e nella sostituzione dei maniglioni antipanico in tutte le uscite di sicurezza della struttura verso l’esterno, nonché di quelli presenti nelle uscite che collegano campo da gioco principale e atrio d’ingresso.

Come sottolineato, i prossimi interventi impatteranno positivamente anche sull’accessibilità del Palazzetto dello Sport, nella consapevolezza che esso rappresenta un polo nevralgico per l’attività motoria e il benessere anche di tanti cittadini con disabilità: in vista quindi l’abbattimento delle barriere architettoniche e la rimessa in funzione dei servizi igienici per disabili adiacenti alle palestre, con anche l’allargamento della porta di ingresso dei servizi per disabili riservati al pubblico.

Comune di Bellaria Igea Marina