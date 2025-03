Bellaria Igea Marina presenta la tappa speciale di “Miss Mamma Italiana” al carcere femminile di Rebibbia

Questa mattina, presso la Sala del Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di una tappa straordinaria del concorso “Miss Mamma Italiana”. Questa edizione speciale si terrà in una location unica e simbolica: il carcere femminile di Rebibbia, a Roma, il più grande d’Europa. Un’iniziativa che segna un punto di svolta, portando un concorso di bellezza e talento in un ambiente decisamente alternativo, ma ricco di significato.

La conferenza è stata moderata alla presenza di numerosi esponenti istituzionali e organizzativi, tra cui il Sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, l’Assessore al Turismo Milena Casali, il Presidente della Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, e il Patron del concorso Paolo Teti, il quale ha annunciato con orgoglio la tappa speciale del concorso.

Il 31 marzo, “Miss Mamma Italiana” farà il suo debutto nelle mura del carcere femminile di Rebibbia, coinvolgendo 16 mamme detenute in un evento esclusivo che mai prima d’ora si era svolto all’interno di una struttura carceraria. Questo evento unico si propone di celebrare non solo la bellezza, ma anche il talento artistico delle partecipanti, mettendo in risalto il valore della maternità e della creatività anche in un contesto così complesso.

Per realizzare questo evento, è stato necessario un lungo lavoro di preparazione durato due anni, durante i quali il Patron Paolo Teti ha tessuto una rete di collaborazioni con i dirigenti dell’Istituto penitenziario, che hanno dimostrato grande impegno e disponibilità. Questo incontro tra il mondo del concorso e la realtà carceraria segna una riflessione importante sulla valorizzazione delle donne e sulla loro possibilità di riscatto, anche in situazioni di detenzione.

Bellaria Igea Marina, che ospita la finale del concorso, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa che riflette i valori di inclusività e solidarietà che caratterizzano la città. Il supporto da parte dell’amministrazione locale è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa, che si inserisce perfettamente nella filosofia di un concorso che non celebra solo l’estetica, ma anche la forza e il coraggio delle mamme italiane.

Alla tappa speciale di Rebibbia, oltre alle partecipanti, saranno presenti il Sindaco Filippo Giorgetti e il Presidente Paolo Borghesi, che testimonieranno l’importanza di questo evento dal forte valore simbolico e sociale.

Questa tappa di “Miss Mamma Italiana” rappresenta un segno tangibile di come la bellezza e il talento possano essere riscoperti in contesti difficili e di come la società possa essere più inclusiva e solidale verso chi vive situazioni di vulnerabilità.